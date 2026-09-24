【重磅快評】賴總統對張善政的真心話 也該説給自己聽

選戰打得正熱，賴總統昨天明明是到桃園替民進黨桃園市長參選人黃世杰助陣，照理說，這應該是一場把掌聲留給自己人的造勢場合，沒想到講到最後，賴總統卻大力稱讚起張善政，甚至直言張善政是「國政人才」，而且還一發不可收拾。

如果從政治權謀來看，當然可以有很多解讀。可以懷疑，這是不是在捧殺張善政？是不是想挑撥國民黨？是不是要把張善政捧得更高，反過來凸顯國民黨當年讓一個國政人才來選地方市長，是大材小用？

但賴總統昨天說話的樣子，讓人感受得到他的真心。因為賴總統列舉的都是具體事證，是他自己曾經感受過張善政跨越政黨的幫忙。

賴總統提到，2016年台南發生大地震時，他是台南市長，張善政是行政院長。地震發生後短短三個月，張善政去了台南12次，還表示中央會鼎力支持台南。賴一直記得這件事，兩人後來還以「難兄難弟」互稱。

更有意思的是，談到四年前桃園市長選舉，賴總統也很坦白地說，當時自己雖然多次替民進黨候選人鄭運鵬助選，但心裡其實知道鄭運鵬不可能贏，因為張善政的條件太好。如今四年過去，他反而替張善政感到不捨，還說張善政是國宴級、五星級的大廚，來桃園做地方料理，根本是大材小用。

這些話如果放在一般場合，或許只是政治人物的客套；但放在選舉造勢場子，反而顯得格外真實。

選舉往往最容易讓人只看見政黨，不容易看見「人」；只看見對手，不容易看見對方做過的好事。一個總統，站在替自己黨籍候選人助選的舞台上，還能記得十年前不同黨的人曾經伸手幫過自己，這在今天的政治環境裡，確實是一股難得的暖流。

今昔對照之下，頗有意思。賴總統既然知道這種「不同黨，卻願意幫忙」的溫暖，那麼今天他已經坐在總統的位置上，又怎麼看待那些與中央不同黨的縣市？

這兩年的中央地方關係，恐怕不是每一個地方首長，都能有當年賴市長從張院長獲得的溫暖感受。

去年中央政府總預算遭立法院刪減，行政院因而統刪地方一般性補助款25%，台北、桃園、台中等非民進黨執政縣市都曾表達強烈不滿，部分縣市更到行政院提出訴願。行政院長卓榮泰當時面對地方爭議，回應「我們都照規定來」。行政院的說法是，這是因應中央總預算遭刪減636億元的不得已措施。

中央有中央的財政難處，地方也有地方的治理壓力，這些都可以討論；但政治真正讓地方感受深刻的，有時候不只是最後拿到多少錢，而是中央究竟把地方當成共同治理的夥伴，還是當成政治攻防的對手。

這不就是賴總統昨天稱讚張善政時，自己講出的那個道理嗎？

當年的張善政是國民黨的行政院長，賴清德是民進黨的台南市長，兩個人政黨不同，張善政卻沒有因為政黨不同，就把台南的災情當成「別人的事」，仍是本於院長的高度，把台南的事，當成中央的責任。

今天的賴清德，身為總統，是不是也能做到同樣的事？

桃園市長是國民黨的，台北市長是國民黨的，台中市長也是國民黨的；不管地方首長穿什麼顏色的政黨背心，背後都有一群需要中央幫忙的人民。中央如果能夠因為人民而跨過政黨，地方自然會感受到；反過來，如果什麼事情都先算政黨、再算政治，人民也不會感受到被公平照顧的溫暖。

所以，賴清德昨天其實講了一個很好的故事，只是這個故事最後也應該講給自己聽。