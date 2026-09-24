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陪劉致妤拜票累掛浴缸！劉至翰跑攤喊「操壞老骨頭」 憂妹選舉受傷

聯合新聞網／ 綜合報導
藝人劉至翰近日陪同妹妹、台北市議員參選人劉致妤（右）投入選舉行程，頻繁拜票、跑攤，累到連自己都大感意外。圖／擷自劉至翰臉書
藝人劉至翰近日陪同妹妹、台北市議員參選人劉致妤（右）投入選舉行程，頻繁拜票、跑攤，累到連自己都大感意外。圖／擷自劉至翰臉書

藝人劉至翰近日陪同妹妹、台北市議員參選人劉致妤投入選舉行程，頻繁拜票、跑攤，累到連自己都大感意外，透露自己「生平第一次在浴缸泡澡睡著」，並開玩笑向妹妹喊話。

2026九合一選舉

劉至翰近日在臉書發文表示，「拜票跑攤，怎麼會這麼累，生平第一次在浴缸泡澡睡著」，隨後標記妹妹劉致妤，笑喊「妳要確定不要操壞我的老骨頭耶」，透露近期陪伴妹妹投入選舉活動，行程相當緊湊。

劉至翰早在9月5日分享過陪妹妹登記參選的心情，當時寫下「那天陪妹妹登記，我唯一想到的是，將來會有12個生肖不同的幫手嗎？好酷喔」，同時也坦言，「貝瑪參選了、台北市第一選區，我妹急公好義，但我好怕她受傷」，字裡行間流露出對妹妹的支持與擔心。

劉致妤則在9月4日發文宣布，自己正式完成台北市議員「士林、北投」第一選區的參選登記，表示這一步已經思考、準備許久。她提到，自己8年前開始在士林、北投從事地方服務，從第一場會勘、第一件陳情到協調會，一步步累積服務經驗，也回到學校就讀社工，希望能更理解家庭真正的需求。

劉致妤參選台北市議員。圖／擷自劉致妤臉書
劉致妤參選台北市議員。圖／擷自劉致妤臉書

劉致妤在參選聲明中表示，自己過去曾經歷沒飯吃、繳不出學費的日子，人生一路走來受到許多貴人幫助，因此始終記得「等你有能力的時候，看到有人需要幫助，也請你伸手扶對方一把」這句話。她也特別感謝前老闆、議員侯漢廷，給予自己8年的學習與實務服務機會。

從服務處主任轉身成為議員候選人，劉致妤表示，身分雖然改變，但想做的事情沒有變，未來希望以無黨籍身分參選，將地方服務經驗與社工專業帶進議會，關注長輩照顧、兒童托育及需要協助的家庭。

2026九合一選舉 台北市選舉 劉至翰 劉致妤

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