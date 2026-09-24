蔣萬安陸戰開打！深入綠營票倉 環南市場反應曝光

九合一選舉進入肉搏陸戰，台北市長蔣萬安陸續轉變成選戰模式，今早6時拜訪環南市場，現場攤商民眾熱絡。藍營人士表示，對於偏綠的環南市場有如此熱情，可以看出民調不會壞到哪，畢竟國民黨擅長陸戰，綠營現在是空戰打到了底，陸戰力有未殆。

由於市場在周四時間，購買人潮都會偏少，但攤商與民眾們仍相當熱情。蔣萬安在地市議員郭昭巖、吳志剛、鍾小平及環南市場自治會陪同下，逐一帶著蔣到各攤商握手打招呼，攤商們見到蔣萬安，也高興地跑來合影簽名，蔣也來者不拒，握到每雙手、一起自拍。

陪同掃市場的環南市場自治會會長林勝東，在拜土地公廟時，祝禱詞講到祝福市長連任，替台北市民做更多服務、更多事情。

隨後蔣萬安向市場廣播，他先以台語表示，今天很開心來到環南市場和大家請安、結緣，也感謝攤商們的貢獻，祝福生意興隆發大財，並以國語表示，如果剛剛握手有疏漏沒有問候到也很抱歉，會常常來請安。他也講到對於市場政策，上任後解除一戶一攤商限制、市場基本電費也補助一半。

藍營人士透露，環南市場確實屬於偏綠的地方，所以獲得攤商熱情問候蠻意外。「四年前是候選人的時候，比較冷淡一些。」

鍾小平說，看到環南市場有這樣的反應是喜出望外，畢竟蔣萬安針對環南市場改建等做很多服務，「看起來在女性有超人氣，給蔣萬安注入強心針，覺得在綠營基層有這樣反應，民調不會壞到哪，持續領先。」

由於目前北市議會總質詢結束，蔣萬安進入選戰模式，鍾小平說，蔣萬安是握手控，盡可能地握到每一雙手，這就是扎實的陸戰，加上現任市長優勢，每個攤商、會長、代表等都會聯絡，若和民進黨比較，一來對手不是現任，二來國民黨陸戰依舊強，綠營現在是空戰打到底，陸戰仍力有未殆。

台北市長蔣萬安今早拜訪視察環南市場，不少熱情攤商及民眾前來合影。記者邱書昱／攝影