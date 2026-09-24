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守住灘頭堡！鄭麗文：彰化若輸 恐10年難拿回

聯合報／ 記者江良誠賴香珊王燕華葉德正黃子騰戴永華／連線報導
國民黨主席鄭麗文（左）昨強調南投縣長許淑華（右）深受縣民肯定，預祝順利當選連任。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席鄭麗文（左）昨強調南投縣長許淑華（右）深受縣民肯定，預祝順利當選連任。記者黃仲裕／攝影

國民黨中常會昨移師南投，黨主席鄭麗文將彰化定位為中台灣「灘頭堡」，不能中間少一塊，並透露她每周至少赴彰化一次。她直言，彰化一旦輸了，未來十年恐怕難拿回來。

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尋求連任的南投縣長許淑華選情穩定，她喊出「十三加一全壘打」，目標是十三個鄉鎮市長加縣長連任。她也向鄭麗文保證，南投會「照顧好自己、自立自強」，不必讓黨中央操心。

鄭麗文表示，中台灣包括台中、南投、彰化、雲林，都是國民黨版圖，彰化是全台第一大縣，「不能中間少一塊彰化」；若彰化這次失守，加上謝家面臨司法案件，未來十年恐難拿回彰化，甚至影響未來選舉布局。她說，彰化目前選戰整合相當順利，國民黨沒有放棄彰化，相反地，會全力把彰化「穩住、顧好」。

針對彰化縣議長謝典霖等人被控疑似賄選，鄭麗文抨擊，現在不只是彰化，全台許多國民黨人士都面對司法「迫害、追殺、騷擾、干預」，甚至還沒成為候選人，就被指控賄選，「這是不是太超過了？前所未見」。

新北市長選舉部分，昨有民調顯示近兩成民眾黨支持者願投民進黨參選人蘇巧慧，被視為竹北藍白合破局影響；民眾黨主席黃國昌說，台灣民眾黨和支持者怎麼會支持一個違法從國庫搬錢到自己家族公司，還不肯面對問題的蘇巧慧？

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