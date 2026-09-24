觀察站／賴又捧又殺 自家人笑不出來

賴清德總統昨在民進黨行動中常會桃園場為自家參選人黃世杰助選，本該是團結造勢提振士氣的場合，卻意外「脫稿」力讚國民黨現任市長張善政，儘管意在「捧殺」，卻讓黨內人士頗有微詞，現今短影音、標題黨當道，反讓藍營多了操作空間，也對黃世杰選情形成兩面刃。

年底桃園市長選戰藍綠對決，即使立場偏綠的民調機構公布最新民調，張善政支持度仍領先黃世杰。民進黨行動中常會昨天移師桃園的同時，張善政在距五公里外的桃園會展中心出席二○二六台灣設計展開幕式，一邊是為選舉造勢，另一邊是市政行程不停歇，如實呈現雙方陣營的選戰節奏。

黃世杰積極追趕，連日來獲前總統蔡英文、賴清德總統合體加持。但昨天民進黨行動中常會，賴清德長達廿五分鐘的致詞，以「明褒暗貶」張善政的另類方式替黃助選，綠營人士看法不一，有人認為分析有理有據，凸顯黃世杰是最適合的市長人選，也有人認為讚許張篇幅鋪陳過長，並不妥當。

尤其，賴清德自爆二○二二年桃園市長選舉，「早認為鄭運鵬一定會輸」，這番大白話，不僅讓鄭運鵬難堪，也讓綠營支持者情何以堪，站在賴清德身旁的黃世杰更是一臉尷尬。

縱使賴清德重情、惜情，難忘二○一六年與張善政建立的「難兄難弟」情誼，不便在選舉期間直批張善政，但這已是近期賴清德第二次在黃世杰面前公開稱讚張善政。據了解，上周末一場產業工會餐敘，賴清德在席間一直誇讚張善政，甚至說「中央會全力配合張善政」。

賴清德昨以張善政是優秀的國政人才破題，雖是為黃世杰才是年輕有衝勁的市長人選「鋪哏」，但他對張善政學經歷如數家珍，還說黃世杰學經歷不如張云云，繞彎「捧殺」，卻讓自家人笑不出來，恐是聰明反被聰明誤。

果不其然，藍營迅速找到反制破口，多個剪輯片段在網路播送，賴清德口中認證張善政是優秀人才，反替藍營助長聲勢。