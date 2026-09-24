彰縣議長謝典霖遭押 魏平政：恐侵害參政權 質疑檢調「雙標」

彰化縣議長謝典霖涉嫌利用公款舉辦餐會賄選，謝與父親遭法院羈押，謝母鄭汝芬獲一百萬元交保，引發選前政治效應，國民黨彰化縣長參選人魏平政昨上廣播節目，質疑檢調標準不一，引發基層寒蟬效應。彰檢強調，謝典霖等人涉嫌重大貪瀆，確有擴大偵辦必要。

魏平政昨上中廣新聞網接受媒體人尹乃菁採訪，他說，近期適逢中秋節，許多準備贊助活動的參選人紛紛收回獎品，連競選總部成立都不敢準備餐食，讓大家無所適從。

他認為，六月的溪湖民眾餐會並無明確對價關係，若謝典霖遭羈押兩個月，將嚴重侵害其參政權。檢方一次聲押謝家重要三人情況罕見，時機與手段令人不解，已在地方凝聚出不滿的共識。

彰化地檢署澄清，坊間造勢場合提供簡易餐飲或致贈符合社交禮儀禮品，若無對價關係不構成賄選。然而，檢方清查縣議會近四年特支費、會館餐會與住宿等資料，發現謝典霖等人不只一次以類似手法辦理活動，涉嫌巧立名目與公款私用。因案件涉及貪瀆與違反選罷法，為防串證及擴大追查，才向法院聲請羈押。

外界高度關注身兼魏平政顧問團團長的鄭汝芬未來動向，魏平政強調尊重其決定，但也相信她很快便會歸隊輔選。

面對選情波折，在野陣營火速集結送暖，由「黨外在野大聯盟」主辦的「救台大行動」，昨天晚間在彰化聖安宮舉辦「彰化集結挺魏平政」活動，國民黨黨主席鄭麗文、彰化縣黨部主委蕭景田、台中市副市長鄭照新與名嘴郭正亮等人都到場輪番助講、力挺魏平政，現場約四百人參與。

鄭麗文說，過去幾年，大家都跟王惠美縣長共同並肩作戰，打下彰化江山，才有今天彰化的局面，大家要有信心所有彰化的國民黨團隊，包括王惠美縣長在內，一定通通會歸隊整隊、團結一致。