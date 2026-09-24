台東藍綠攻教育界！吳秀華、陳瑩聚焦午餐升級 支持偏鄉師培

教師節前夕，台東兩名縣長參選人提出教育政見爭取支持，國民黨吳秀華響應學校午餐升級行動，提出提高在地食材比率、增加有機及友善食材等政策；民進黨陳瑩提出多元族群共好、縮短城鄉差距、支持基層教師三大教育方向，也將營養午餐及偏鄉教育列為政策重點。

目前台東縣公立國中小已實施免費營養午餐，今年九月起並提高供餐規格，每周有雞腿排、豬排或魚片等主菜及附餐，藍綠縣長參選人近日各提出教育政策方向。

營養午餐方面，吳秀華與對手陳瑩均主張讓在地食材進到校園餐桌，並增加有機及友善食材供餐頻率，其中吳秀華進一步要求公開供餐資訊。陳瑩希望增加營養師，並推動學校午餐及飲食教育條例，建立全國一致的午餐制度。

在教育政策上，吳秀華提出「優質文教、ＡＩ教育、學習共好」三主軸，包括英語向下延伸至幼兒教育、建構ＡＩ智慧教育示範縣、落實數位教育平權及深化閱讀城市計畫；偏鄉師資則提出「招募、留任、培育」三軌方案，並主張深化技職教育與企業合作，建立產學及就業銜接機制。

陳瑩主張推動跨縣市、跨城鄉、跨族群遊學交流，深化原住民族教育、母語及實驗教育；縮短城鄉差距方面則主張善用ＡＩ協助學生學習，並補助教師ＡＩ工具及進修費用，增加民間團體課後陪伴及課輔計畫補助。另改善偏鄉教職員宿舍，補助初任教師搬家、租屋費用，對在偏鄉服務滿三年的教師提供獎勵；此外跨校共聘行政人員及ＡＩ行政平台，減少教師行政負擔。