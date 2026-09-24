快訊

不用調高健保費！明年健保總額破兆元 連3年成長率達上限5.5%

聽新聞
0:00 / 0:00

台東藍綠攻教育界！吳秀華、陳瑩聚焦午餐升級 支持偏鄉師培

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
國民黨台東縣長參選人吳秀華昨發表教育政見，提出優質文教、AI教育、學習共好，並簽署學校午餐升級承諾書。圖／吳秀華服務處提供
國民黨台東縣長參選人吳秀華昨發表教育政見，提出優質文教、AI教育、學習共好，並簽署學校午餐升級承諾書。圖／吳秀華服務處提供

教師節前夕，台東兩名縣長參選人提出教育政見爭取支持，國民黨吳秀華響應學校午餐升級行動，提出提高在地食材比率、增加有機及友善食材等政策；民進黨陳瑩提出多元族群共好、縮短城鄉差距、支持基層教師三大教育方向，也將營養午餐及偏鄉教育列為政策重點。

2026九合一選舉

目前台東縣公立國中小已實施免費營養午餐，今年九月起並提高供餐規格，每周有雞腿排、豬排或魚片等主菜及附餐，藍綠縣長參選人近日各提出教育政策方向。

營養午餐方面，吳秀華與對手陳瑩均主張讓在地食材進到校園餐桌，並增加有機及友善食材供餐頻率，其中吳秀華進一步要求公開供餐資訊。陳瑩希望增加營養師，並推動學校午餐及飲食教育條例，建立全國一致的午餐制度。

在教育政策上，吳秀華提出「優質文教、ＡＩ教育、學習共好」三主軸，包括英語向下延伸至幼兒教育、建構ＡＩ智慧教育示範縣、落實數位教育平權及深化閱讀城市計畫；偏鄉師資則提出「招募、留任、培育」三軌方案，並主張深化技職教育與企業合作，建立產學及就業銜接機制。

陳瑩主張推動跨縣市、跨城鄉、跨族群遊學交流，深化原住民族教育、母語及實驗教育；縮短城鄉差距方面則主張善用ＡＩ協助學生學習，並補助教師ＡＩ工具及進修費用，增加民間團體課後陪伴及課輔計畫補助。另改善偏鄉教職員宿舍，補助初任教師搬家、租屋費用，對在偏鄉服務滿三年的教師提供獎勵；此外跨校共聘行政人員及ＡＩ行政平台，減少教師行政負擔。

民進黨台東縣長參選人陳瑩提出多元族群、縮短城鄉差距及支持基層教師等教育政策，並主張提升學校營養午餐品質。圖／陳瑩辦公室提供
民進黨台東縣長參選人陳瑩提出多元族群、縮短城鄉差距及支持基層教師等教育政策，並主張提升學校營養午餐品質。圖／陳瑩辦公室提供

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

民團促學校午餐升級 已獲11名地方首長參選人簽署

台南營養午餐國小生讚、國中生喊普通？議員促檢視國中團膳

新竹市長選戰 莊競程、何志勇同台論政 共抗高虹安

卓榮泰：校園午餐品質不容輕忽 盼地方政府檢討精進

相關新聞

基隆明年社福預算配置 藍綠互槓

民進黨基隆市黨部指控基隆市長謝國樑高掛「基隆有愛、為了下一代」看板，明年度預算生育、弱勢、老人及身心障礙照顧等五項經費大砍五點八億，質疑「有愛淪為嘴巴說說」。基市府昨回擊，指社會處持續擴大社會福利資源投入，明年單年大幅增加六億多元，從四大面向打造「看得到、用得到」的溫暖共融城市。

守住灘頭堡！鄭麗文：彰化若輸 恐10年難拿回

國民黨中常會昨移師南投，黨主席鄭麗文將彰化定位為中台灣「灘頭堡」，不能中間少一塊，並透露她每周至少赴彰化一次。她直言，彰化一旦輸了，未來十年恐怕難拿回來。

賴清德輔選怪招 替黃世杰站台 卻大讚張善政

民進黨行動中常會昨移師桃園，黨主席賴清德為黨籍桃園市長參選人黃世杰助選，先花許多時間稱讚現任市長張善政是優秀國政人才，還說四年前早就認定張一定會贏，但話鋒一轉，指張到桃園大材小用、水土不服，黃的學經歷雖不如張，但是適合的市長人選。張善政回應，感謝總統肯定，並說國家進步是從城市逐步累積而來。

觀察站／賴又捧又殺 自家人笑不出來

賴清德總統昨在民進黨行動中常會桃園場為自家參選人黃世杰助選，本該是團結造勢提振士氣的場合，卻意外「脫稿」力讚國民黨現任市長張善政，儘管意在「捧殺」，卻讓黨內人士頗有微詞，現今短影音、標題黨當道，反讓藍營多了操作空間，也對黃世杰選情形成兩面刃。

台東藍綠攻教育界！吳秀華、陳瑩聚焦午餐升級 支持偏鄉師培

教師節前夕，台東兩名縣長參選人提出教育政見爭取支持，國民黨吳秀華響應學校午餐升級行動，提出提高在地食材比率、增加有機及友善食材等政策；民進黨陳瑩提出多元族群共好、縮短城鄉差距、支持基層教師三大教育方向，也將營養午餐及偏鄉教育列為政策重點。

彰縣議長謝典霖遭押 魏平政：恐侵害參政權 質疑檢調「雙標」

彰化縣議長謝典霖涉嫌利用公款舉辦餐會賄選，謝與父親遭法院羈押，謝母鄭汝芬獲一百萬元交保，引發選前政治效應，國民黨彰化縣長參選人魏平政昨上廣播節目，質疑檢調標準不一，引發基層寒蟬效應。彰檢強調，謝典霖等人涉嫌重大貪瀆，確有擴大偵辦必要。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。