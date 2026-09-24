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雲林縣長藍綠較勁 劉建國提青年就業補助6萬、張嘉郡要當農產推廣大使

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣台西鄉農會昨推出新產品「烤香米」，國民黨縣長參選人張嘉郡（右）受邀到場，她表示，在地農產只要找到合適的加工方式，就能創造新的市場可能。記者陳雅玲／攝影
雲林縣台西鄉農會昨推出新產品「烤香米」，國民黨縣長參選人張嘉郡（右）受邀到場，她表示，在地農產只要找到合適的加工方式，就能創造新的市場可能。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長藍綠對決持續升溫，民進黨參選人劉建國昨天提出青年政見，表示若當選將針對青年租屋或與長者同住、首購族、返鄉就業都有相關補助，使人口止跌回升；國民黨參選人張嘉郡則為台西鄉農會新產品「烤香米」行銷，她說，會成為雲林農產最好的推廣大使，力拚雲林農業產值再創高峰。

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劉建國提出「安居三三三」，包括「租屋有補貼」針對雲林就業並租屋青年、「住家有補貼」針對與長者同住並分擔家裡唯一自用住宅房貸的青年，皆每月補助三千元，最長三年；「首購成家補助」則針對首次在雲林購買自用住宅的青年，提供三年共三萬元的修繕及綠能家電補助。

劉建國也提出「青年好薪行動」，針對初次返鄉穩定就業的青年，每月補助五千元，最高六萬元，及「雲林青年生活帳戶」，十八至卅九歲符合資格者每年有一萬兩千點生活點數，可用在學習、健身、電影等支出。

另外，台西鄉農會去年推出烤玉米零食引發搶購，昨再發表姐妹產品「烤香米」，選用雲林在地蓬萊米、玉米、毛豆、紅蘿蔔等農產，透過高溫乾燥製程做成。曾多次行銷烤玉米的張嘉郡出席發表會，她說，相信在地農產只要找到合適的加工方式，就能創造新的市場可能。

張嘉郡也說，面對消費型態改變，農民除了把東西種好，也需要有更多元的銷售方式才能拓寬銷路，她會親力親為擔任農民、農產品行銷大使，將雲林的農產推廣出去，並攜手各單位，力拚雲林農業產值再創高峰。

民進黨雲林縣長參選人劉建國昨推出青年政策。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣長參選人劉建國昨推出青年政策。記者陳雅玲／攝影

2026九合一選舉 張嘉郡 劉建國 雲林縣選舉

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