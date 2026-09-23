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沈伯洋西門町「肥皂箱」開講 人潮擠爆、手機燈海成焦點
民進黨台北市長參選人沈伯洋「市長，你給我聽好了！」活動，繼17日在南港舉辦首場「肥皂箱」後，晚間移師西門町真善美廣場，邀請市民直接上台提出市政意見，與沈伯洋面對面交流。
活動晚間6時15分登場，不過約5時30分，捷運西門站6號出口附近就陸續聚集人潮；到了6時40分左右，真善美劇院前廣場已被民眾包圍，現場人潮密集，不少人拿起手機高舉拍攝沈伯洋，夜色中形成一片片手機燈海，場面相當壯觀。
這場「肥皂箱」活動延續首場模式，讓民眾不只站在台下聆聽，也能直接提出對台北市政的問題與建議。現場提問涵蓋交通、都更、無家者及寵物友善等議題，沈伯洋逐一回應。
值得注意的是，沈伯洋今天沒有搭乘傳統政治人物常見的座車，而是直接搭乘台北捷運，從西門站6號出口現身，再步行前往活動現場。
這也是沈伯洋「市長，你給我聽好了！」第二場實體活動，競辦原規劃下午5時開放民眾領取、填寫市政提案單，晚間6時15分啟動「快閃發言台」，希望透過面對面方式蒐集市民對台北市政的意見。
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