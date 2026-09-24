規畫北士科未來定位…首都市長戰 藍綠交鋒

首都之戰掀全國熱議，藍綠昨交鋒輝達落腳北士科後的規畫等政見，台北市長蔣萬安說，會結合南軟、內科以及北士科，打造屬於台北的科技廊帶，不管公車接駁、智慧交通也都正進行。民進黨市長參選人沈伯洋提出，台北研究院或是台灣科技新創基地移到北士科，也應導入城市級智庫「台北研究院」。

台北市長之戰民調藍綠出現不同解讀，甚至蔣市府內參民調贏過沈伯洋達兩位數，蔣萬安昨參加台北文化小旅行梵谷篇活動受訪指出，這次選舉，民進黨全黨總動員，而且到處抵制、出征，讓大家感覺好像又回到大罷免的時候；對他來講，就是一直以來戰戰兢兢、毫不大意、如履薄冰，一樣持續地在基層和所有的市民站在一起。

針對回到大罷免時期說法，沈伯洋昨到五分埔商圈掃街時受訪表示，參選以來一直在尋求民意，希望讓每個人的民意被聽見，再依據這些聲音提出相關政策建議，但蔣萬安現在給他感覺一直想要去「尋求敵意」透過貼標籤的方式處理。

沈也說，民調不管是兩位數還是個位數輸就是輸，他本來就是挑戰組，要持續地希望能夠追近，票票入匭才是最重要。

沈伯洋昨也參加「輝達進駐北士科的挑戰與機會」公民意見發表會，對於如何吸引科技人才回到台北，沈表示，可透過城市級智庫「台北研究院」串聯國家級智庫TTA，若能將位於小巨蛋的TTA移至北士科，將能形成科技人才與產業聚落，並銜接青年海外圓夢計畫，讓青年出國學習後有機會將專業與夢想帶回台北。

蔣萬安表示，北士科整體發展，一直是「台北隊」上任後非常重要的市政方向，包括相關產業進駐T3、T4、T12基地，也積極地穩健往前邁進。希望未來台北科技廊會成為台北，甚至是台灣整體ＡＩ科技產業發展重要的一個引擎。