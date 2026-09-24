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基隆明年社福預算配置 藍綠互槓

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基市政府記者會回擊，指社會處持續擴大社會福利資源投入，明年單年大幅增加 6億多元，四大面向打造「看得到、用得到」的溫暖共融城市。圖／基隆市政府提供
基市政府記者會回擊，指社會處持續擴大社會福利資源投入，明年單年大幅增加 6億多元，四大面向打造「看得到、用得到」的溫暖共融城市。圖／基隆市政府提供

民進黨基隆市黨部指控基隆市長謝國樑高掛「基隆有愛、為了下一代」看板，明年度預算生育、弱勢、老人及身心障礙照顧等五項經費大砍五點八億，質疑「有愛淪為嘴巴說說」。基市府昨回擊，指社會處持續擴大社會福利資源投入，明年單年大幅增加六億多元，從四大面向打造「看得到、用得到」的溫暖共融城市。

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民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，謝市府近期高掛「基隆有愛、為了下一代」看板，檢視一一五年與一一六年度預算，生育、弱勢、老人及身心障礙照顧。中低收入老人生活津貼等五項經費，合計從十一億降至五億，減列將近五億八千萬，市府應向市民說明減列原因，及相關服務將受到哪些影響，不要嘴上說有愛、回頭卻砍預算，市民真正需要的，不只是淪為看板上的口號，要能實際反映在市民照顧上。

基隆市府昨記者會說明，市府副發言人吳禹辰說，社會處持續擴大社會福利資源投入，從一一五年的卅八億提升至一一六年的四十四億，單年增加六億，展現照顧各年齡層與多元族群需求的決心，為市民構築更周延的社會安全網。

社會處長楊玉欣指出，盤點近幾年各項關鍵社福經費，針對婦女福利、老人福利、社會工作及身心障礙福利四大重點領域持續投入資源，逐步充實各項服務量能。

謝國樑也說，市府近四年在身心障礙服務與硬體建設上累計投入近五億元，包括活化舊中正區行政大樓打造身障創新基地，今年十月底啟用，還有復康巴士放寬服務使用範圍、交通平權環境改善等。

民進黨基隆市黨部昨指控明年度預算生育、弱勢、老人及身心障礙照顧等5項經費大砍5.8億，質疑有愛只是嘴上說。圖／民進黨基隆市黨部提供
民進黨基隆市黨部昨指控明年度預算生育、弱勢、老人及身心障礙照顧等5項經費大砍5.8億，質疑有愛只是嘴上說。圖／民進黨基隆市黨部提供

2026九合一選舉 基隆 社福 謝國樑 基隆市選舉

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