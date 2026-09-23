郭正亮曝王惠美下周將與鄭麗文見面 魏平政：我第一次聽到

彰化縣長王惠美不滿國民黨提名縣長的過程，一直未積極輔選黨提名的縣長參選人魏平政，引起藍營基層不滿。國民黨今晚在彰化市聖安宮舉辦「救台大行動」晚會，名嘴郭正亮大曝：「王惠美下周將與鄭麗文見會」，不過，魏平政卻說：「我是第一次聽到」。

彰化縣長王惠美不滿國民黨下屆縣長提名過程未受尊重，除了拒接競總主委，未積極輔選黨提名的魏平政，也一直未與主席鄭麗文見面，卻陪同賴清德總統及行政院長卓榮泰的行程。甚至本月11日拜會行政院長卓榮泰爭取重大地方建設，臉書提到彰化建設不分黨派，「必須一棒接一棒」，還標註民進黨彰化縣長參選人陳素月，有網友認為是「要交棒給民進黨的陳素月」，讓選情低迷的魏平政選情更是雪上加霜，引起藍營支持者不滿。

郭正亮上台說，大家都說國民黨彰化縣長選舉「很亂」，其實沒有亂，只是提名比較晚。不過，魏平政一步一腳印，讓大家都感受得到，尤其主席鄭麗現在來彰化像走「灶腳」一樣！ 總共來了8次，台下包括鄭麗文都鼓掌叫好。

郭正亮接著說，聽說下星期，「阿美要跟她見面啦」，台下群眾更是一陣歡呼，主持人則大喊「大團結」。

對於郭正亮突然拋出「鄭王會」說法，魏平政說：「說真的，這是我第一次聽到」，他真的不知道。