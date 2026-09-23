賴清德捧張善政…稱「4年前已知鄭運鵬不會贏」 藍：凸顯綠營內部不和

民進黨中常會今天移師桃園，身兼黨主席的賴清德總統致詞時力捧國民黨桃園市長張善政，稱4年前已知自家市長人選鄭運鵬不會贏，但又說張年紀大，推薦此次綠營推出的黃世杰；賴致詞引發討論，地方藍營人士認為稱讚是「捧殺」，至於直言鄭運鵬選不上則凸顯綠營內部不和。

「看來賴清德對蔡英文人馬真的很不屑！」國民黨桃園市議員詹江村表示，賴清德說四年前選舉就知道鄭運鵬不會贏，認為張善政在桃園當市長是大材小用，看來賴清德也認為當年來自新竹的小英男孩林智堅或者住在台北的鄭運鵬，都不如張善政，更何況是黃世杰。

「桃園人為何不能有國家級、國際級的市長？」國民黨桃園市議員凌濤則說，民進黨每次都派拐瓜劣棗的候選人到桃園，從林智堅、鄭運鵬，到現在是要送300元精美雞蛋禮盒才會選舉的黃世杰，帶給桃園的盡是劣跡、毛胚屋及大撒幣，影響桃園穩健的發展。

凌濤表示，張善政4年來用科技治理，加速捷運綠線工程提前3年，推動市立醫院等三大醫療建設，更規畫AI資料中心專區、高階載板專區，正是以務實、科學的穩健治理，才能取得橫跨黨派的多數民意支持。

凌濤指出，賴清德來桃園大讚張善政，就是直接否定黃世杰，而鄭運鵬更是被自家主席認證的差勁。即便洋流來桃園，仍未成功拉抬選情，所有綠營民代選情陷焦慮，又聽到賴總統評價，各個臉色鐵青。而賴清德如果這麼關心桃園發展，就不要「捧殺」，甚至縱容沈伯洋「新洋流」青鳥惡潮來搗亂桃園的善良，所有市民看在眼裡，只會激起「善流」反撲。

桃園市議員黃敬平表示，治大國如烹小鮮，有心執政，人人都是「食神」。賴清德既然喊話下任桃園市長要跟中央合作，就應效法賴自稱張在閣揆任內不分黨派和地方合作，賴、卓應先跟地方合作，把中央刪減對桃園市社福補助11.4億元補回來，而非口是心非，明褒暗貶，吃張善政豆腐，既缺口德，也拉抬不了黃的低迷選情。