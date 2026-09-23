王惠美未積極輔選…郭正亮批「聰明一世、糊塗一時」 鄭麗文喊話歸隊
彰化縣長王惠美不滿國民黨提名縣長的過程，未積極輔選黨提名的縣長參選人魏平政，卻陪同總統及行政院長行程，引起藍營基層不滿。國民黨今晚在彰化市聖安宮舉辦「救台大行動」晚會，應邀助講的名嘴郭正亮即直批王惠美「聰明一世，糊塗一時」。不過，國民黨主席鄭麗文仍堅信王惠美會歸隊。
郭正亮說，王惠美不是派系頭人，卻能選上立委、縣長，是大家不計較，包括黨主席、整個黨都幫她助選， 也包括議長謝典霖被一百萬交保的母親鄭汝芬。
他奉勸王惠美不要怕被恐嚇，「越怕越死啦」，如果讓新潮流當選縣長，不只進駐彰化縣府，還進駐彰化縣的議長，那妳8年政績就會被清算。
郭正亮說，面對民進黨這種「司法惡霸」，大家都要堅強站起來，他喊話王惠美，「魏平政凍蒜，妳這才是真正過關啦！哪有人糊塗成這樣捏，被人家恐嚇就怕成這樣」。
隨後上台的鄭麗文則為王惠美緩頰，她說，過去幾年，大家都跟王惠美縣長共同並肩作戰，打下彰化江山，才有今天彰化的局面，有這麼好的政績。但民進黨想方設法，各種威脅利誘、挑撥離間。大家要有信心所有彰化的國民黨團隊，包括王惠美縣長在內，一定通通會歸隊整隊，完成團結一致，不能夠讓民進黨這個惡勢力為所欲為、囂張下去。
今晚的「救台大行動」晚會，上台演講分別有主席鄭麗文及縣黨部主委蕭景田、名嘴郭正亮。國民黨彰化縣長參選人魏平政、民眾黨嘉義市長參選人張啓楷、台南市長參選人謝龍介、歷史哥查易修、黃士修、台中市副市長鄭照新、民眾黨縣議員張雪如等人，南投縣長許淑華及在海外的彭文正以視訊助講，約有400名民眾參加。
魏平政除了聲援因賄選案被羈押的議長謝典霖及謝父謝新隆，批評餐會根本沒有明確的對價關係，魏平政也強調會延續王惠美的施政，打造彰化為台灣第七都。
民眾黨嘉義市長參選人張啓楷曾擔任彰化縣工策會總幹事，強調他前來助講，象徵藍白合，也呼籲鄉親力挺魏平政高票當選。
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