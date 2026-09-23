快訊

亞運桌球／林昀儒扛第一點5局惜敗 中華男團不敵中國獲銅牌

台股衝破4萬8創高後藏警訊？ 台指期夜盤由紅翻黑

亞運棒球／郭子銓先發6局10K+打線3轟 中華隊7局11：0退香港晉級

聽新聞
0:00 / 0:00

地方評估連江縣長選情五五波 王忠銘、曹爾元各有見解

中央社／ 連江縣23日電
爭取連任的連江縣長王忠銘（後站立者）23日晚間參加高中教師節餐會，針對地方人士評估選情五五波，他接受中央社記者訪問表示，選前評估不一定準確，選民的想法與意見才最重要。中央社
爭取連任的連江縣長王忠銘（後站立者）23日晚間參加高中教師節餐會，針對地方人士評估選情五五波，他接受中央社記者訪問表示，選前評估不一定準確，選民的想法與意見才最重要。中央社

連江縣長選舉地方人士評估選情五五波。連江縣長王忠銘說，選戰未到最後關頭勝負難說；無黨籍參選人曹爾元則說，返鄉投票的人越少，他越有機會勝選。

2026九合一選舉

本屆九合一選舉，上屆落選的曹爾元以無黨籍身分捲土重來參選連江縣長，挑戰國民黨籍現任縣長王忠銘。不願具名的地方人士告訴中央社記者，王忠銘雖挾現任優勢，承諾只選1屆卻爭取連任引發質疑。曹爾元家族實力堅強，但宣布參選起步太晚。地方選情呈現五五波。

地方人士說，馬祖選舉人少，候選人拜票主流為家戶拜訪，通常選前1個月起才會出現掃街等造勢活動。到今天為止，王忠銘與曹爾元皆未掛上看板或旗幟。此外，在地民眾人際關係緊密，較難鬆動支持意向，故從台灣本島返鄉投票的選民，往往成為左右選情關鍵。

王忠銘與曹爾元今天晚間都出席高中教師節餐會，但錯開時間到場。王忠銘接受中央社記者訪問指出，對五五波看法抱持平常心，畢竟選舉以開票結果為準，選前評估不一定準確。因仍有公職在身，僅能利用晚間與假日跑攤，對他來說，選民的想法、意見才是最重要。

曹爾元告訴中央社記者，上屆與王忠銘僅差距700多票，加上本屆為一對一，外界對選情五五波評估十分合理。對手雖有現任優勢，但他勤跑民眾家戶拜訪，靠努力來爭取選民支持。他也說，支持群是在地民眾，旅台鄉親回來投票的人越少，他就越有機會勝選。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

無黨籍連江縣長參選人曹爾元（圖）23日晚間參與高中教師節餐會，對於地方人士評估選情五五波，他認為十分合理，對手雖有現任優勢，但自己也靠勤跑家戶拜訪，爭取支持。中央社
無黨籍連江縣長參選人曹爾元（圖）23日晚間參與高中教師節餐會，對於地方人士評估選情五五波，他認為十分合理，對手雖有現任優勢，但自己也靠勤跑家戶拜訪，爭取支持。中央社

2026九合一選舉 連江縣選舉 王忠銘 曹爾元

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

選情初探／李傅鈺婷接父親棒 迎戰林家豪

宋楚瑜台中為參選人站台「當場表演下腰」 表明11月將出版回憶錄

馬來西亞馬六甲州議會解散迎選舉 納吉效應牽動安華執政信任

新竹市長選戰 莊競程、何志勇同台論政 共抗高虹安

相關新聞

王惠美未積極輔選…郭正亮批「聰明一世、糊塗一時」 鄭麗文喊話歸隊

彰化縣長王惠美不滿國民黨提名縣長的過程，未積極輔選黨提名的縣長參選人魏平政，卻陪同總統及行政院長行程，引起藍營基層不滿。國民黨今晚在彰化市聖安宮舉辦「救台大行動」晚會，應邀助講的名嘴郭正亮即直批王惠美「聰明一世，糊塗一時」。不過，國民黨主席鄭麗文仍堅信王惠美會歸隊。

賴清德捧張善政…稱「4年前已知鄭運鵬不會贏」 藍：凸顯綠營內部不和

民進黨中常會今天移師桃園，身兼黨主席的賴清德總統致詞時力捧國民黨桃園市長張善政，稱4年前已知自家市長人選鄭運鵬不會贏，但又說張年紀大，推薦此次綠營推出的黃世杰；賴致詞引發討論，地方藍營人士認為稱讚是「捧殺」...

被賴總統讚「非常好的人才」 張善政感謝肯定：樂意和中央把事做好

民進黨行動中常會今移師桃園，賴清德總統為民進黨桃園市長參選人黃世杰造勢，卻花不少篇幅稱讚桃園市長張善政，直言張是「非常非常好的人才」，兩人更是「難兄難弟」。張善政晚間回應，感謝賴總統肯定，強調國政與市政並非完全兩回事...

【重磅快評】黃世杰不如張善政 賴總統吃了誠實豆沙包？

賴清德總統今天以黨主席身分為民進黨桃園市長參選人黃世杰輔選，照理說，賴總統應該把所有掌聲、聚光燈都留給自家候選人，沒想到桃園市長張善政意外被賴總統認證為「國政人才」，賴總統還背書「黃世杰學經歷不如張善政」，現場人士恐怕都忍不住捏把冷汗，賴總統是不是吃了「誠實豆沙包」？

獨／鄭麗文喊話彰化不能輸 直指選戰「灘頭堡」輸了恐10年難拿回

國民黨彰化選戰受到黨中央高度關注，鄭麗文今天直指彰化是中台灣布局「灘頭堡」，不能成為版圖缺口；她強調沒有放棄彰化，反而要「穩住、顧好、贏回來」，並透露黨主席每周至少赴彰化一次，力拚守住關鍵選區。

地方評估連江縣長選情五五波 王忠銘、曹爾元各有見解

連江縣長選舉地方人士評估選情五五波。連江縣長王忠銘說，選戰未到最後關頭勝負難說；無黨籍參選人曹爾元則說，返鄉投票的人越少...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。