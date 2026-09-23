地方評估連江縣長選情五五波 王忠銘、曹爾元各有見解

連江縣長選舉地方人士評估選情五五波。連江縣長王忠銘說，選戰未到最後關頭勝負難說；無黨籍參選人曹爾元則說，返鄉投票的人越少，他越有機會勝選。

本屆九合一選舉，上屆落選的曹爾元以無黨籍身分捲土重來參選連江縣長，挑戰國民黨籍現任縣長王忠銘。不願具名的地方人士告訴中央社記者，王忠銘雖挾現任優勢，承諾只選1屆卻爭取連任引發質疑。曹爾元家族實力堅強，但宣布參選起步太晚。地方選情呈現五五波。

地方人士說，馬祖選舉人少，候選人拜票主流為家戶拜訪，通常選前1個月起才會出現掃街等造勢活動。到今天為止，王忠銘與曹爾元皆未掛上看板或旗幟。此外，在地民眾人際關係緊密，較難鬆動支持意向，故從台灣本島返鄉投票的選民，往往成為左右選情關鍵。

王忠銘與曹爾元今天晚間都出席高中教師節餐會，但錯開時間到場。王忠銘接受中央社記者訪問指出，對五五波看法抱持平常心，畢竟選舉以開票結果為準，選前評估不一定準確。因仍有公職在身，僅能利用晚間與假日跑攤，對他來說，選民的想法、意見才是最重要。

曹爾元告訴中央社記者，上屆與王忠銘僅差距700多票，加上本屆為一對一，外界對選情五五波評估十分合理。對手雖有現任優勢，但他勤跑民眾家戶拜訪，靠努力來爭取選民支持。他也說，支持群是在地民眾，旅台鄉親回來投票的人越少，他就越有機會勝選。

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