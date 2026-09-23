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林國漳拋「黃金十年」雙北產業 吳宗憲跑遍北北基桃竹拚跨縣合作

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
吳宗憲接連走訪北北基桃，並提出具體跨縣市合作方案，日前更進一步拜會新北市長高虹安，送上宜蘭在地「蔥小子」禮盒，未來雙方除了科技合作，也要共同行銷農特產。圖／吳宗憲競辦提供
吳宗憲接連走訪北北基桃，並提出具體跨縣市合作方案，日前更進一步拜會新北市長高虹安，送上宜蘭在地「蔥小子」禮盒，未來雙方除了科技合作，也要共同行銷農特產。圖／吳宗憲競辦提供

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天發表「黃金十年產業發展計畫」，提出百工百業用AI、雙北產業入宜蘭、健康生活新經濟共3大主軸，爭取雙北產業進入宜蘭；國民黨參選人吳宗憲今年3月喊出跨縣市合作，他已經跑遍北北基桃竹等縣市，爭取科技產業合作，更結盟北區縣市做為行銷宜蘭農產的重要窗口。

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今天有立委陳俊宇、國立宜蘭大學經管系教授蕭瑞民、世合無人機協會理事長盧文通到場力挺林國漳，肯定該計畫能務實推動宜蘭產業升級。

林國漳表示，好的產業政策能讓宜蘭青年在地就業，並吸引外縣市人才移入，因此提出三大產業戰略。首先「百工百業用AI」爭取國家級資源並建立平台，解決農林漁牧與旅宿業缺工問題，協助在地產業AI數位轉型，同步升級境內18個工業區，善用宜蘭多樣地貌，打造無人機等載具的商業測試、驗證重鎮。

其次推動「雙北產業入宜蘭」，林國漳指出將爭取中研院進駐高鐵特區，串聯宜大與宜科研發能量，承接南港生技園區的外溢效應，透過整合土地與人才的創新專案招商，將宜蘭打造成宜居、具有吸引力的城市。

最後是「健康生活新經濟」，主張將觀光從單點串聯成面，除打造專屬運動品牌與消費鏈外，還要結合醫療與農產轉型為健康生活目的地；他特別強調應搶攻熟齡市場，開發適合第二人生的長天數旅居產品，透過建立商業模式拉長遊客停留時間，帶動在地高頻率的經濟消費。

國民黨參選人吳宗憲自從今年3月提出「北北基桃宜」跨縣市合作的主要政見，行動拜會縣市首長及台北市議會等單位，最近更進一步擴大拜會新竹市長高虹安，就科技產業、長者福利及城市治理等議題交流，盼串聯竹竹苗科技廊帶與宜蘭發展優勢。

吳宗憲表示，從3月提出「宜蘭線＋1」跨縣市合作戰略以來，持續走訪各縣市，這次與新竹市交流是為了落實具體行動；他若擔任縣長後要把宜科招商列為首要工作，串聯竹竹苗科技廊帶，成立「High-Tech 產官學 Alliance」，導入半導體、大數據、AI產業，讓「矽光子元件測試封裝」等高價值、低污染的潛力產業在宜蘭落地生根。

除了政策交流，吳宗憲準備來自三星鄉農會的「蔥小子」禮盒致贈高虹安市長，分享宜蘭在地農業與人情味。吳宗憲表示，非常歡迎新竹的學校、民眾多來宜蘭參加綠博等特色活動，走進武荖坑的綠色大地，親近自然、認識宜蘭，而未來宜蘭高經濟農作與宜蘭嚴選米，將會優先行銷結盟的北區各縣市，做為擴展市場通路的重要平台。

林國漳發表「宜蘭黃金十年」爭取雙北產業，提出百工百業用AI、雙北產業入宜蘭、健康生活新經濟3大主軸。圖／林國漳陣營提供
林國漳發表「宜蘭黃金十年」爭取雙北產業，提出百工百業用AI、雙北產業入宜蘭、健康生活新經濟3大主軸。圖／林國漳陣營提供

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 吳宗憲 林國漳

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