快訊

沒備品…礁溪平日一晚7100元 財經作家揭天價早餐：國旅真的很棒

沒人在寫程式！美工程師崩潰整間公司「全靠Claude」…意外釣出馬斯克

輝達換房東！凱基砸206億買潤泰新「南港玉成大樓」 創今年最大交易

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗市長參選人林月琴、彰化市長參選人黃柏瑜合體 黃昏市場拜票

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
民進黨立委林月琴林月琴邀客委會主委古秀妃今天到苗栗市，會勘西山聖帝廟，並走訪維新社區及「希望之春」伯公照護站。圖／林月琴競選團隊提供
民進黨立委林月琴林月琴邀客委會主委古秀妃今天到苗栗市，會勘西山聖帝廟，並走訪維新社區及「希望之春」伯公照護站。圖／林月琴競選團隊提供

民進黨立委林月琴參選苗栗市長，彰化市長參選人彰化縣議員黃柏瑜今天來助選，兩人合體到苗栗市黃昏市場拜票，林月琴透露黃願意走進市場、傾聽市民，很像她的初心，都希望把看過的、學到的，及更好的治理方式帶回家鄉。

林月琴今天下午邀請黃柏瑜到苗栗市黃昏市場掃街拜票，林月琴盡地主之誼，請黃柏瑜品嘗苗栗特色美食水晶餃，與彰化肉圓來一場「Q彈美食大對決」，林月琴表示，黃柏瑜擁有優秀的學歷與國際視野，卻沒有只把亮眼經歷留在履歷上，而是選擇回到家鄉彰化、扎根地方，將所學投入公共事務。

「我很欣賞柏瑜，不只是因為他有專業、有想法，更因為他願意走進市場、傾聽市民」！林月琴指出，這和她回到苗栗的初心很像，都希望把看過的、學到的，以及更好的治理方式帶回家鄉，城市要進步，需要有能力、有視野，更要有願意腳踏實地為地方做事的人。

另，林月琴邀客委會主委古秀妃今天到苗栗市考察，民進黨議員陳品安、徐筱菁、許櫻萍等人會勘西山聖帝廟，並走訪維新社區及「希望之春」伯公照護站，他們與維新社區長輩一起製作中秋月餅，也到希望之春共餐，直接聽取長輩生活、照顧需求，及第一線照服員、志工的工作狀況，希望中央資源要真正走進社區，讓鄉親有感。

古秀妃宣布客委會近日核定補助西山聖帝廟牌樓新建計畫，工程總經費1800萬元，客委會補助80%，預計明年辦理，今年還會安排收冬戲至聖帝廟演出，林月琴表示，客委會2016年至今年，透過客庄區域發展暨綠生活環境營造計畫，在苗栗縣補助18案，合計3億5620萬元。從文化空間、客庄環境到這次西山聖帝廟1440萬元，中央持續投入苗栗。

林月琴強調，伯公照護站能每天開門，真正靠的是照服員、社區幹部與志工，中央掛一塊牌子，據點不會自己運作，政策要走得久，就一定要看見第一線人的辛苦，她也將持續爭取更多資源，不只支持活動，也要改善據點設備、長者健康促進，及第一線服務條件。

民進黨立委林月琴林月琴邀客委會主委古秀妃今天到苗栗市，會勘西山聖帝廟，並走訪維新社區及「希望之春」伯公照護站。圖／林月琴競選團隊提供
民進黨立委林月琴林月琴邀客委會主委古秀妃今天到苗栗市，會勘西山聖帝廟，並走訪維新社區及「希望之春」伯公照護站。圖／林月琴競選團隊提供

民進黨立委林月琴林月琴邀客委會主委古秀妃今天到苗栗市，會勘西山聖帝廟，並走訪維新社區及「希望之春」伯公照護站。圖／陳品安競選團隊提供
民進黨立委林月琴林月琴邀客委會主委古秀妃今天到苗栗市，會勘西山聖帝廟，並走訪維新社區及「希望之春」伯公照護站。圖／陳品安競選團隊提供

民進黨立委林月琴參選苗栗市長，彰化市長參選人彰化縣議員黃柏瑜今天來助選，兩人合體拜票。圖／林月琴競選團隊提供
民進黨立委林月琴參選苗栗市長，彰化市長參選人彰化縣議員黃柏瑜今天來助選，兩人合體拜票。圖／林月琴競選團隊提供

民進黨立委林月琴參選苗栗市長，彰化市長參選人彰化縣議員黃柏瑜今天來助選，兩人合體拜票。圖／林月琴競選團隊提供
民進黨立委林月琴參選苗栗市長，彰化市長參選人彰化縣議員黃柏瑜今天來助選，兩人合體拜票。圖／林月琴競選團隊提供

2026九合一選舉 苗栗縣選舉 彰化縣選舉 林月琴 黃柏瑜

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

替黃世杰造勢卻大讚張善政 賴清德：我們是難兄難弟、他是好人才

新竹市長選戰 莊競程、何志勇同台論政 共抗高虹安

民進黨行動中常會桃園舉行 黃世杰專題報告政策願景

喊明最低工資審議破3萬 林月琴示警「薪資壓縮」：不能只調最低工資

相關新聞

「取得合作利益卻未履約」翟本喬拿論文開戰 吳旭智回應了

竹北市長選戰藍白攻防再起，民眾黨邱臣遠競選團隊總幹事翟本喬今以國民黨參選人吳旭智22年前博士論文為題，質疑若取得合作利益卻未履行承諾，恐犧牲長期合作信用，恰與吳論文研究形成對照；吳反擊，不能先設定誰合作、誰背叛再套模型，選戰應回歸...

桃機600萬人過境僅13萬入境旅遊 張善政提1招留住觀光商機

桃園市議員凌濤今(23)日上午於市政總質詢時，對於許多重大施政提出關切，市長張善政也充分說明，其中如何留下600多萬的過境旅客入境旅遊，ABF載板在航空城園區設置，結合龍科三期和龜山AI伺服器廠商，桃園將有AI產業最完整生產鏈，凌濤最後衷心表示，市府這3年多來的努力民眾都看在眼裡，選舉最好的策略就是「相信桃園市民的智慧」，他相信民眾會做出明確的選擇。

苗栗汙水下水道使用區域5.7萬戶 水汙染防治費將同步下水道使用費開徵

苗栗縣政府環保局草擬家戶水汙染防治費收費辦法，苗栗市、後龍鎮、頭屋鄉，及竹南鎮、頭份市汙水下水道使用區域5.7萬戶，同步開徵汙水下水道使用費、水汙染防治費，兩者費率一致，開徵時間則依下水道建設進度等因素評估，目前尚未定案。

碳排真的「有重量」！台灣設計展24組互動設施「秤」給你看

滑手機、點外送、買快時尚，日常選擇究竟會留下多少碳排？2026台灣設計展9月24日至10月11日登場，市府環保局在桃園會展中心A9展區打造「桃園演算室TAOYUAN RE:CODE」，將抽象碳排數據變成光影、聲音甚至手中拉得動的重量，搭配大型環狀即時生成藝術與循環材料咖啡廳，希望讓民眾從互動體驗看見生活選擇如何牽動城市淨零轉型。

桃園中秋勞軍首度結合購物節 電動機車、iPhone大獎送進營區

桃市府今年中秋勞軍首度結合「桃園市購物節」，把購物節活動帶進營區。市長張善政昨日前往陸軍化生放核訓練中心慰勞官兵，他表示，這次活動延續「桃園敬軍・一路有禮」系列敬軍行動，希望官兵除享有各項優惠，也能感受地方支持，以實際行動表達桃園對國軍的感謝與支持。

原住民、客語、閩南語獎勵金翻倍納教師節禮金 竹市白營提政見

台灣民眾黨新竹市議員及議員參選人今舉行「尊重多元 鼓勵學習 實質支持」共同政見記者會，針對新竹市多元族群的本土語言文化發展提出三項共同政見，主張從「尊重多元、鼓勵學習、實質支持」三個面向，進一步強化新竹市原住民族語、客語及閩南語的傳承與推廣，包括「原住民、客語、閩南語教師全面納入新竹市教師節禮金發放對象」、「新竹市原住民族語言能力認證測驗獎勵計畫獎勵金翻倍」、「新竹市客語認證獎勵實施計畫獎勵金翻倍」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。