身旁賴總統讚賞張善政略尷尬？ 黃世杰：總統很客觀分析、要完整聽完

民進黨行動中常會今天在桃園舉辦，黨主席賴清德卻大力讚賞桃園市長張善政，氣氛略顯尷尬。民進黨桃園市長參選人黃世杰對此表示，總統講的很客觀，應該要完整聽完，但也出乎大家意料，總統事先也沒說，但實際聽完，總統是很細緻在思考這件事。

黃世杰表示，他覺得總統很客觀地，站在總統跟政治前輩的角度跟高度，把選舉的狀況分析得很好，而且總統很有邏輯性，應該要完整的把總統的發言聽完，就會了解。

但黃世杰也說，總統講的應該都蠻出乎大家的意料，他事先也沒有告訴我們，但他自己覺得，整個聽完之後，會覺得總統真的很細緻地在思考這件事情。

黃世杰表示，今天賴清德分析的方式比較克制，畢竟曾有交情，所以講水土不服、大材小用，也都不算傷害張市長。

對於推薦黃世杰的理由，賴清德也提出3點分析，對桃園鄉親推薦、盼爭取支持。黃世杰表示，總統給了大家一個為什麼要換市長很好的理由，他相信這也是桃園市民能夠接受，能夠共感，所以總統根據這些非常客觀的狀態，用非常智慧的角度，來向市民推薦，為什麼桃園現在需要一個在地、年輕的人選，能夠成為市政的發動機。