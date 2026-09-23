影／痛批藍民代被「司法追殺」 鄭麗文：司法應獨立與公正

國民黨行動中常會今天下午在南投縣議會舉行，黨主席鄭麗文表示，彰化議長謝典霖收賄被押這件事實在太超過了，明明6月還不是候選人，就可以用賄選名義起訴。不只彰化，全台各地有不少在野政治人物都受到司法迫害追殺。

鄭麗文說，大家都在問，再這樣下去，選舉要怎麼繼續選下去，動擇得咎，大家都看得出來，司法這一系列的舉動，就是在針對國民黨。

鄭麗文公開質疑執政黨將司法工具化，進行政治清算與「司法追殺」。鄭麗文指出，民進黨政府在取得政權後，將國家司法權力視為打壓異己的工具，對在野黨及政治對手進行全面且有系統的追討與調查。

鄭麗文表示，相關司法動作已經超越正常的法律程序與司法公平原則，充滿濃厚的政治動機。這種「司法追殺」不僅損害了台灣引以為傲的民主法治價值，也讓司法機關的獨立性與公信力受到嚴重質疑。政黨輪替本應是民主常態，但若將司法手段用於打擊政敵、肅清異己，將會導致社會對立加劇，法治精神蕩然無存。

鄭麗文呼籲政府應停止將司法做為政治鬥爭的武器，回歸法治本質，確保司法獨立與公正，切勿讓司法成為政黨操弄與打壓異己的政治工具。

國民黨主席鄭麗文（右）認為南投縣長許淑華（左）願意解決垃圾處理問題，是有擔當的政治人物。記者黃仲裕／攝影