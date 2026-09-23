被賴總統讚「非常好的人才」 張善政感謝肯定：樂意和中央把事做好

民進黨行動中常會今移師桃園，賴清德總統為民進黨桃園市長參選人黃世杰造勢，卻花不少篇幅稱讚桃園市長張善政，直言張是「非常非常好的人才」，兩人更是「難兄難弟」。張善政晚間回應，感謝賴總統肯定，強調國政與市政並非完全兩回事，更藉機向賴喊話，希望行政院儘快核定桃園可負擔住宅自治條例。

賴總統今天致詞時回憶，2016年擔任台南市長期間，台南接連遭遇地震、寒流及登革熱疫情，當時張善政擔任行政院長，短短3個月前往台南12次協助地方，沒有因藍綠不同而有所區別。

他形容兩人一直是「難兄難弟」，張善政是非常好的人才，甚至透露4年前桃園市長選舉時，就認為張善政條件優秀、勝選機會高。不過，賴也指張的專長在國政而非地方市政，認為黃世杰更適合接任桃園市長。

對於賴總統說法，張善政表示，賴提到兩人過去合作的事情，也給了他很多肯定，他要表達感謝；國政與市政並非完全不同的兩件事，國家的進步，本來就是從每一個城市逐步累積而來。

張善政指出，桃園近年從全國首創可負擔住宅，到AI算力中心、高階IC載板產業專區，再從擴大肺癌篩檢、率先透過自治條例建立更完整的消防安全制度，到成立婦幼局，許多政策都是把國家正在面對的問題，先從一座城市開始尋找解方。

張善政也趁機向賴總統喊話，希望中央「幫桃園一個忙」。他說桃園首創的可負擔住宅自治條例已送到行政院，希望行政院能夠儘快核定，讓桃園後續政策可以繼續往前走；選舉終究只是一時，城市發展才是長久的事情，只要是對桃園、對台灣有幫助的政策，他都很樂意與中央政府合作，一起把事情做好。