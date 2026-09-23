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馬太鞍洪災一周年 部落青年感謝蘇巧慧媒合企業助重建

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災屆滿一周年，Fata'an部落豐年祭總幹事張志雄回顧災後重建過程，感謝蘇巧慧團隊第一時間主動聯繫、投入災區清淤，後續更媒合家具、家電業者提供物資，陪伴部落走過災後復原。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災屆滿一周年，Fata'an部落豐年祭總幹事張志雄回顧災後重建過程，感謝蘇巧慧團隊第一時間主動聯繫、投入災區清淤，後續更媒合家具、家電業者提供物資，陪伴部落走過災後復原。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災屆滿一周年，災後重建持續進行。民進黨新北市長參選人、立法委員蘇巧慧今天在社群平台發布影片，Fata'an部落豐年祭總幹事張志雄現身說法，回顧災後重建過程，感謝蘇巧慧團隊第一時間主動聯繫、投入災區清淤，後續更媒合家具、家電業者提供物資，陪伴部落走過災後復原。

2026九合一選舉

2025年9月23日馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成花蓮光復鄉嚴重災情。蘇巧慧在災後6天，帶著團隊前往花蓮，化身「鏟子超人」，投入第一線鏟土、清淤及清理廢棄物，同時持續與Fata'an自救會及在地青年聯繫，了解部落實際需求。

張志雄表示，災害發生後，他立即聯繫部落青年投入救災，之後也接到蘇巧慧辦公室來電，主動關心部落受災情況及所需協助。當時大家的共識很簡單，就是先把家園清理乾淨，等清淤工作告一段落後，再進一步處理家具及生活物資問題。

「清淤之後，家裡空空的」張志雄說，清理家園只是第一步，接下來還要重新把生活慢慢建立起來，因此他也特別感謝蘇巧慧團隊媒合中友家具、威特家電、東昇空調等業者協助，陸續在10月底及12月底調度近200件家具等物資送抵花蓮光復鄉，讓受災家庭在清理家園後，能重新有桌椅、床鋪等基本生活用品。

談到與蘇巧慧團隊的互動，張志雄坦言，過去民眾對政治人物容易有「作秀」，或只服務選區選民的印象，但幾次合作下來，他認為蘇巧慧團隊讓他看見不一樣的一面，從災後第一時間投入清淤，到後續持續追蹤部落需求，並協助媒合民間資源，讓援助不只停留在災害發生的第一時間。

影片最後他向蘇巧慧喊話「繼續加油，走穩自己的路」，也盼外界持續關注馬太鞍部落災後重建，讓受災居民早日恢復原有生活。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災屆滿一周年，Fata'an部落豐年祭總幹事張志雄回顧災後重建過程，感謝蘇巧慧團隊第一時間主動聯繫、投入災區清淤，後續更媒合家具、家電業者提供物資，陪伴部落走過災後復原。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災屆滿一周年，Fata'an部落豐年祭總幹事張志雄回顧災後重建過程，感謝蘇巧慧團隊第一時間主動聯繫、投入災區清淤，後續更媒合家具、家電業者提供物資，陪伴部落走過災後復原。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 馬太鞍 花蓮

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