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4年前就知鄭運鵬穩輸…站台黃世杰卻大讚張善政 賴總統：他是好人才

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【重磅快評】黃世杰不如張善政 賴總統吃了誠實豆沙包？

聯合報／ 主筆室
民進黨行動中常會23日移師桃園市，兼任黨主席的總統賴清德（右）力挺黨籍市長參選人黃世杰（左），宣示全黨上下一心、贏回桃園的必勝決心。圖／民進黨提供
民進黨行動中常會23日移師桃園市，兼任黨主席的總統賴清德（右）力挺黨籍市長參選人黃世杰（左），宣示全黨上下一心、贏回桃園的必勝決心。圖／民進黨提供

賴清德總統今天以黨主席身分為民進黨桃園市長參選人黃世杰輔選，照理說，賴總統應該把所有掌聲、聚光燈都留給自家候選人，沒想到桃園市長張善政意外被賴總統認證為「國政人才」，賴總統還背書「黃世杰學經歷不如張善政」，現場人士恐怕都忍不住捏把冷汗，賴總統是不是吃了「誠實豆沙包」？

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賴清德大讚張善政跟他是「難兄難弟」，曾任政務委員、行政院長，又參選過副總統，是非常好的人才，「應該要選總統的人」，國民黨讓他來選桃園市長是大材小用。更有意思的是，賴還補刀說，4年前就知道當時民進黨鄭運鵬「不可能贏」，因為張善政各方面條件非常優秀。

這番話如果是在一般場合發言，或許只是對競爭對手的客觀評價，但偏偏是黃世杰的造勢場合，賴總統原本應該替自家人加分，結果先花一大段篇幅替對手張善政背書，從中央歷練一路講到總統高度，幾乎把張善政的政治履歷重新鍍金。

賴總統雖稱讚黃世杰年輕、有活力、是道地桃園人，具備做好市長的條件，但他也不諱言，張善政是中央級國政級人才，「黃世杰的學經歷不如對手是事實」。對黃世杰而言，賴總統的助選秀，恐怕很難說是加分的助選詞；許多人也好奇，賴總統究竟是在助選黃世杰，還是送票給張善政？

賴總統以中央、地方區分張善政和黃世杰，如果適合國政的張善政擔任桃園市長是「大材小用」；反之，適合桃園的黃世杰之前出任法務部次長不就成了「小材大用」？

今天這場造勢最有意思的地方，恐怕不是賴清德有沒有稱讚黃世杰，而是他在稱讚自己人之前，先替張善政做了一次完整的人才鑑定；而且鑑定評價相當高，中央歷練完整、國政人才、甚至「應該選總統」，暗示足以成為他的挑戰者。形成今天最尷尬的政治畫面，賴總統雖說明黃世杰為何適合桃園，但也花了相當篇幅昭告世人，張善政是一個優秀人才，只是來屈就當桃園市長了。

賴清德的助選詞，不僅難替黃世杰加分，外界留下最深刻印象反而是「黃世杰不如張善政」；桃園市民可能也不太舒服，難道「國門之都」不能由一位中央級國政人才來主政？

更妙的是，賴總統重提4年前桃園選戰，斷言自己當時就知道鄭運鵬不會贏，理由就是張善政各方面條件非常優秀。這段回憶或許是想凸顯自己判斷精準，卻也讓黃世杰處境尷尬，4年前站在鄭運鵬身邊助選的賴清德，4年後再站到黃世杰身邊，卻親口證實張善政有多麼優秀。

2026大選遍地烽火，張善政佛系選法一度讓桃園「西線無戰事」；賴總統如今想煽風點火，替黃世杰炒熱戰局，沒想到這把火卻可能先燒到自家人。被藍營嘲諷為「萊爾校長」的賴總統萬萬沒想到，今天這番誠實「發言」恐讓黃世杰選情「發炎」。

2026九合一選舉 桃園市選舉 選情評論 黃世杰 賴清德 張善政

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