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藍白竹北破局造成外溢影響？吳宗憲：宜蘭是藍白合示範區、合作無間

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
吳宗憲歷經國民黨黨內民調與藍白合民調，是一位經過民主程序出線的縣長參選人，不受竹北市長選舉藍白破局的影響。聯合報系資料照
吳宗憲歷經國民黨黨內民調與藍白合民調，是一位經過民主程序出線的縣長參選人，不受竹北市長選舉藍白破局的影響。聯合報系資料照

今天有媒體發布新北市長選舉最新民調，其中18%的民眾黨支持者，表態會支持民進黨新北市長候選人蘇巧慧，被解讀是否藍白竹北破局導致的外溢影響？對此，黃國昌回稱怎麼可能。至於是否影響宜蘭？國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天上節目時表示，宜蘭縣是全國藍白合示範區，他與陳琬惠兩人合作無間。

2026九合一選舉

今天由《震傳媒》公布新北市長選舉最新民調，民進黨蘇巧慧小超車國民黨李四川1%多，「中午來開匯」節目主持人黃光芹表示，這份民調細部交叉分析，國民黨全力支持李四川比例83.3%，民進黨全力支持蘇巧慧也有86.8%，但大家所關注竹北市長選舉破局之後，有沒有發生外溢？

黃光芹指出，民眾黨主席黃國昌昨天說「小草可以票投鄭朝方」，給予尊重；比較今天媒體發布民調，針對其中小草的投票行為會有18.5%會投給蘇巧慧。外界關注竹北市藍白破局會不會影響到兩個五五波的選區？新北市、宜蘭縣。

吳宗憲表示，他沒有仔細去研究外溢狀況，只能夠說盡量讓影響小一點，其實從初選到現在，他跟陳琬惠之間的合作沒有任何問題，一直都合作無間，不過當然還是希望不要受到太大的影響。

據了解，黃國昌9月3日到宜蘭，陪同白營縣議員參選人登記時曾表示，竹北市長藍白合破局，關宜蘭吳宗憲什麼事？他認識吳宗憲非常久，兩人曾共同面對解決很多司法公平公正的問題，吳宗憲是一位非常優秀的人才，學經歷完整，民眾黨與他個人都支持吳的決心，到目前為止沒有任何動搖。

黃國昌也曾經告訴吳宗憲 「宜蘭這邊需要什麼幫忙，不要客氣，隨時一通電話」。黃國昌說，兩人都是法律人，除了政黨合作情誼，吳宗憲當過檢察官，也有行政歷練，在新北市政府擔任過法制局局長，也有國會立委的經歷，這樣一位完整經歷的人願意到宜蘭參選，不管是民眾黨還是他個人支持吳宗憲的決心，沒有任何改變。

民眾黨縣黨部主委陳琬惠在吳宗憲登記參選時也對「小草」喊話，宜蘭這局毫無懸念，唯一支持吳宗憲。吳宗憲經過國民黨黨內民調與藍白民調，經由民主程序產生的縣長參選人，樹立「藍白合示範區」，國民黨與民眾黨在宜蘭整合得非常好。

吳宗憲 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 藍白合

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