親戚相挺！沈伯洋老家五分埔掃街 喊話振興「一個台北不該兩個世界」

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天回到自己從小居住松山區五分埔掃街，除了不少支持者到場力挺外，沈的阿嬤等親戚也到場應援，讓沈直呼心情激動很像回到小時候，更講到過去外國朋友最愛來五分埔買衣服，可惜大環境影響而沒落「一個台北不應該兩個世界」，提出要恢復在地榮景，盼能仿效。

沈伯洋今天回到五分舖掃街，除了熱情支持者外，由於該處也是沈從小到大長大的地方，今天沈家也有不少親戚代表前來，包含沈伯洋越南阿嬤、姑姑、嬸婆等人，沈到場看到支持者與親戚，也直呼心裡非常激動，讓他想到小時候的光景，真的希望讓松信區能改變。

而沈伯洋有些親戚也說，雖與沈的互動次數不多，但每逢過年家族聚餐都會遇到。沈姑姑也說，相信以沈的經歷、口才及態度，一定可勝任，如沈在接受媒體訪問時都有問必答且未皺眉頭也可提出解決方案，這樣為民服務的精神，希望大家給機會，對沈有信心。

沈伯洋表示，其實這是參選後第二次回到松山信義，上一次行程較為低調，過去他很多外國朋友來台灣第一站就是到五分埔買衣服，因近年電商及網路等衝擊影響當地店家，如何讓當地恢復榮景，對他而言是很重要的事，「一個台北不應該兩個世界」，相信現場的民眾都希望城市可改變及革新的想法，且如信義計畫區開發很成功，鄰近的五分埔也盼能仿效。

而沈伯洋今天也公布競選總部將在10月4日成立，沈伯洋透露，競總開幕前還會安排「小驚喜跟小彩蛋」，詳細內容則請大家拭目以待。媒體追問是否邀請賴總統及前總統蔡英文出席，沈伯洋也回應「請大家拭目以待」。