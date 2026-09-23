引竹北經驗 鄭朝方：未來全縣地下道安全盤整翻新

民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方任內完成竹北3座地下道改善，他今天提出「全縣涵洞、地下道安全盤整」政見，主張未來若入主縣府，將盤點各鄉鎮市地下道，依淹水風險、交通流量及使用需求排序改善，並將竹北經驗擴及全縣。

鄭朝方表示，竹北近年陸續完成中和街地下道、中正東路人行及機車地下道，以及三民路人行及車行地下道改善。涵洞與地下道是民眾每天通勤、通學的重要路徑，路面品質、照明、排水及防汛設備，都直接影響用路安全。

他指出，地下道改善不能只處理單一設施，而應全面檢視路面、照明、排水抽水設備、標線及交通動線。竹北改善3座地下道時，也同步整理老舊牆面與照明，以較簡潔的設計改善過去昏暗老舊的空間感，未來全縣改善工程也將兼顧安全、功能及城市美學。

鄭朝方表示，依初步盤點，湖口山葉路、達生路地下道在強降雨期間，需特別注意排水與防汛設備；新豐三民南路橋下及大同路地下道尖峰車流量大、機車族密集，通行安全仍有改善空間。

此外，連接竹北與竹科路網的竹東東科路地下道，也應持續確保排水系統順暢。竹北光明六路及福興路地下道則屬雙向四線道，並設有機慢車及人行空間，其中光明六路地下道更是通往高鐵新竹站的重要道路，屬縣府權管，也是國道、高鐵進入城市的重要門面，未來應進行整體環境改善與重塑。

鄭朝方指出，新竹縣多數涵洞及地下道位於鐵路沿線，部分銜接工業區、竹科及主要幹道，管理權責涉及台鐵、公路局、縣府及地方公所。未來縣府將建立跨單位協調機制，釐清權責，並優先處理竹科通勤路廊、工業區聯外道路、車站周邊及學校通學路線等交通熱區。

對於高淹水風險、排水設施老舊或交通量較大的地下道，鄭朝方表示，也將依風險程度排定改善順序及工期，建立完整的全縣涵洞、地下道清冊，讓相關工程不再等到發生問題後才處理。

鄭朝方說，竹北3座地下道改善經驗來自日常巡檢、盤點需求及逐步執行，未來希望將這套模式擴大到全縣，「把通行環境整理好，就是守住縣民每天安心回家的路。」

新豐鄉大同路地下道現況。圖／鄭朝方競辦提供

竹北中和街地下道，美化改善後的樣貌。圖／鄭朝方競辦提供

新竹縣政府權管之光明六路地下道現況。圖／鄭朝方競辦提供