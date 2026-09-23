新北18.5%小草「棄李投蘇」…陳世軒：李四川不是徐欣瑩 請堅定支持

震傳媒今天發布新北市長選情民調，李四川落後蘇巧慧1.1個百分點，且民眾黨選民中有18.5%投給蘇巧慧。民眾黨新北市議員陳世軒表示，竹北藍白合破局的確影響到一些支持者，呼籲所有新北民眾黨支持者堅定支持李四川，「因為李四川不是徐欣瑩。」

陳世軒表示，竹北藍白合沒有成功，確實有影響到我們的一些支持者。基層確實有支持者告訴他，因為藍白合他不再支持藍的候選人。「我都告訴他們請以大局為重，並且分析利弊給他們聽，大部分的支持者都可以接受並且會堅定支持李四川。」

陳世軒指出，當時藍白說要在新北市合作，我們也在這樣共識下不斷地交流互動，李四川所有的活動也都會邀請民眾黨的議員參選人出席。陳世軒說現在隨著選戰進入白熱化，他相信雙方的彼此互動合作一定會更加地密切，支持者會看見，他個人也會更努力地幫李四川拉票，相信會贏得最後的勝利。

陳世軒也再次呼籲所有在新北市民眾黨的支持者，「請堅定支持李四川，因為李四川不是徐欣瑩。」