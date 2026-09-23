赴五分埔掃街親戚到場加持 沈伯洋細數過去歷史

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天赴五分埔商圈掃街，現場聚集眾多支持者，包含沈的姑姑等親戚。沈伯洋說，看到現場人群心情激動，感覺像回到小時候，並細數五分埔過去發展。

選戰倒數，沈伯洋行程滿檔，上午赴中正區宮廟參拜後又參加由民間團體舉辦北投士林科技園區發展的論壇，下午又到五分埔商圈內松山進安宮參拜，晚上將赴西門町6號出口外的廣場舉辦「肥皂箱」活動。

沈伯洋下午在民進黨台北市松山信義區議員及議員參選人陪同至五分埔商圈內的松山進安宮參拜，現場聚集眾多支持者，包含沈伯洋姑姑等親戚。她們接受聯訪說，沈伯洋在小時候就很認真，雖與沈的互動次數不多，但每逢過年家族聚餐都會遇到。

沈伯洋的姑姑表示，很意外知道沈伯洋要參選台北市長，相信以沈的經歷、口才及態度，一定可勝任，如沈在接受媒體訪問時都有問必答且未皺眉頭也可提出解決方案，這樣為民服務的精神，希望大家給機會，對沈有信心。

沈伯洋受訪時說，看到現場眾多支持者，心裡非常激動，讓他想到小時候的光景，真的希望讓松信區能改變。

媒體提到台北市長蔣萬安被問及如何解讀各家北市選情民調不同時說，這次選舉，民進黨全黨總動員，到處抵制、出征，感覺像回到大罷免，他始終戰戰兢兢、毫不大意、如履薄冰，和所有市民站在一起。

沈伯洋對此回應，難道國民黨在選舉時不會動員嗎，這樣的說法滿奇怪，如他剛到現場時遇到1名特教生陳情，難道這些人也要被貼標籤。蔣萬安是在尋求敵意，自己則在找民意，會讓每個人的民意如「洋流」一樣，流到台北市的角落。

沈伯洋致詞時點名在旁等候的親戚包含姑姑、嬸嬸、阿嬤等人。沈伯洋說，自己在永吉路附近長大，阿祖曾擔任過當地里長，原本此處還有三合院等，附近則是聚集許多不同的店家。

沈伯洋指出，回想當時五分埔狀況就是所謂的老台北，他過去的國外朋友來台遊玩時，首站就是到五分埔買衣服，但因近年電商及網路等衝擊影響當地店家，如何讓當地恢復榮景，對他而言是很重要的事。

沈伯洋說，自己是五分埔長大的小孩，對於人與人間的連結及城市的記憶，一定能感同身受，相信現場的民眾都希望城市可改變及革新的想法，且如信義計畫區開發很成功，鄰近的五分埔也盼能仿效，不希望台北變成2個不同的世界。