林國漳被爆曾幫詐騙、性侵案辯護 陳琬惠要求說明「與詐欺犯的距離」

針對民進黨宜蘭縣長參選人林國漳遭踢爆「公益律師」形象都是假，自選收費承接一些詐欺及性侵案的辯護，台灣民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠今天表示，林國漳是不是公益律師？可以攤在陽光下，接受宜蘭鄉親的評價與檢視，她同時也要求林國漳說明你「與詐欺犯的距離」。

林國漳參選以來強調自己正派、溫暖，但卻被藍營點出有些引起公憤的詐欺案及性侵犯辯護案，是林國漳「自選、收費接案」，藍營指出其中詐欺洗錢案，林國漳顧問幫詐欺犯瞎扯，嫌犯「只是網路交友戀愛腦、不知情」，其荒腔走板的言論後來直接被法官在判決書打臉，痛批「被告及辯護人所辯均屬『臨訟卸責之詞』」，且被告最後沒有賠償被害人分毫。

陳琬惠今天表示，律師幫忙被告辯護乃職責所在，然而林國漳既然選擇參選宜蘭縣長，過往的經歷就必須攤在陽光下接受檢驗；何況林國漳一再號稱自己是「正派溫暖」的公益律師，卻承接許多詐欺案與性侵案，宜蘭一年有2948件詐欺案，財損金額高達13億7000 多萬元，為何選擇幫詐欺犯辯護？這樣可稱為「公益律師」？可接受公評。

陳琬惠說，萬一林國漳當選，無論縣政府或縣議會，可以想見其競選團隊成員未來將是林國漳倚重的對象，其中包括林國漳目前的主力攻擊手邱嘉進縣黨部主委，邱曾因涉詐領助理費，遭檢方調查並依貪汙治罪條罪向法院聲請羈押，最後以偽造私文書罪與公務員登載不實罪，二罪各處有期徒刑5個月，共應執行有期徒刑1年，得易科罰金。

陳琬惠說，這難道不也是一種詐欺行為嗎？請問跟邱嘉進站在一起的林國漳，這符合陳定南的精神嗎？