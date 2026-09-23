獨／鄭麗文喊話彰化不能輸 直指選戰「灘頭堡」輸了恐10年難拿回

國民黨彰化選戰受到黨中央高度關注，鄭麗文今天直指彰化是中台灣布局「灘頭堡」，不能成為版圖缺口；她強調沒有放棄彰化，反而要「穩住、顧好、贏回來」，並透露黨主席每周至少赴彰化一次，力拚守住關鍵選區。

鄭麗文表示，彰化目前在整合上算相當順利，面對選戰中的各種問題，就是「兵來將擋，水來土掩，關關難過關關過」，因此國民黨沒有放棄彰化，相反地，會全力把彰化穩住、顧好。

她指出，彰化是全台第一大縣，中台灣包括台中、南投、彰化、雲林，都是國民黨重要地方版圖，「不能中間少一塊彰化」，否則影響很大。她認為，如果彰化這次失守，加上謝家面臨司法案件，國民黨未來要重新拿回彰化，可能更加困難，甚至可能影響未來10年的地方選舉布局。

鄭麗文因此將彰化定位為國民黨在中台灣的「灘頭堡」，形容這是一場「牽一髮而動全身」的關鍵選戰。她透露，黨主席因此每周至少要到彰化一次，「一定要顧牢牢」，顯示中央對彰化選戰的重視程度。

針對整體選情，鄭麗文表示，目前國民黨基本上仍較占優勢，但絕對不能大意。她指出，民進黨相當會選舉，台北市有沈伯洋、新北市則有蘇巧慧等人布局，國民黨即使在傳統優勢選區，也不能輕忽選情變化。

鄭麗文說，以新北市為例，國民黨「川伯」李四川雖然仍有贏面，但幅度並不大，顯示各地選戰都存在變數，國民黨不能因目前具有優勢就掉以輕心。