民進黨中常會移師桃園 黃世杰端政見藍圖：讓國門之都重新動起來

民進黨行動中常會今天移師桃園舉行，黨主席賴清德、黨內中常委、黨務主管，以及民進黨桃園市全體議員齊聚，展現中央地方團結拚戰氣勢，力挺桃園市長參選人黃世杰。黃世杰在會中以「心桃園，動起來」為主軸，提出「國門心都、世界桃園」城市願景。

黃世杰提出「國門心都、世界桃園」願景，未來將以產業為核心，串聯龍科三期、航空城與桃竹苗大矽谷計畫，搭配新梅龍、板龍快速道路、國一甲線及五楊高架延伸頭份等交通路網，完整串接產業聚落；同時推動無人載具國際驗證中心，讓台灣產品能直接在桃園完成驗證、走向國際，也協助傳統產業導入AI、升級智慧製造，讓桃園從「國門」進一步成為台灣科技與產業走向世界的起點。

黃世杰強調，桃園人口已達235萬，但近年公車脫班、幽靈公車、軌道工程延宕等問題頻傳，因此他提出「交通新治理」，除了由市長層級直接管理重大捷運工程進度，更要重新打造「幹線＋生活圈＋接駁」三級公車路網，發展貫穿型、環狀型路線，並重建公車即時資訊系統，「公車到哪裡，市民就應該看得到」，徹底解決民眾苦等幽靈公車的日常困擾。

在醫療方面，黃世杰指出，桃園人口快速成長，卻仍只有一座醫學中心，未來將依各區需求打造癌症、兒童、高齡等特色醫療院所，持續爭取桃園第二座醫學中心；同時推動「醫護安居方案」，提供社宅資格、托育與幼兒園序位及通勤支持，把醫護人才真正留在桃園。

黃世杰也提出「青年入職大禮包」，整合青年初入職場可使用的資源；並推動在地產業實習與就業接軌，青年就職滿3個月、6個月提供階段性獎勵，同時加碼青年心理諮商「3+3」，在中央補助3次之外再增加3次，讓青年不只來桃園工作，更能在桃園留下來、生活下來。

黃世杰強調，桃園擁有國門、產業、科技、人口與交通區位等得天獨厚的條件，真正需要的是把這些優勢整合起來、轉化成市民有感的城市進步。「建設不是靠許願，也不是靠口號」，桃園已經錯過太多時間，現在就是重新出發的關鍵時刻。

黃世杰表示，今天賴清德主席率領黨中央團隊來到桃園，不只是對桃園選戰的重視，更代表中央與地方將共同為桃園下一階段的發展努力。