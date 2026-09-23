快訊

打破60年慣例！川普高禮遇親迎習近平 對中鷹派受挫「這事成轉折點」

亞運男籃／男籃外籍教頭圖奇確定下課！籃協公告解除兵符

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨中常會移師桃園 黃世杰端政見藍圖：讓國門之都重新動起來

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
民進黨行動中常會今天移師桃園舉行，桃園市長參選人黃世杰在會中以「心桃園，動起來」為主軸，提出「國門心都、世界桃園」城市願景。記者江婉儀／攝影
民進黨行動中常會今天移師桃園舉行，桃園市長參選人黃世杰在會中以「心桃園，動起來」為主軸，提出「國門心都、世界桃園」城市願景。記者江婉儀／攝影

民進黨行動中常會今天移師桃園舉行，黨主席賴清德、黨內中常委、黨務主管，以及民進黨桃園市全體議員齊聚，展現中央地方團結拚戰氣勢，力挺桃園市長參選人黃世杰。黃世杰在會中以「心桃園，動起來」為主軸，提出「國門心都、世界桃園」城市願景。

2026九合一選舉

黃世杰提出「國門心都、世界桃園」願景，未來將以產業為核心，串聯龍科三期、航空城與桃竹苗大矽谷計畫，搭配新梅龍、板龍快速道路、國一甲線及五楊高架延伸頭份等交通路網，完整串接產業聚落；同時推動無人載具國際驗證中心，讓台灣產品能直接在桃園完成驗證、走向國際，也協助傳統產業導入AI、升級智慧製造，讓桃園從「國門」進一步成為台灣科技與產業走向世界的起點。

黃世杰強調，桃園人口已達235萬，但近年公車脫班、幽靈公車、軌道工程延宕等問題頻傳，因此他提出「交通新治理」，除了由市長層級直接管理重大捷運工程進度，更要重新打造「幹線＋生活圈＋接駁」三級公車路網，發展貫穿型、環狀型路線，並重建公車即時資訊系統，「公車到哪裡，市民就應該看得到」，徹底解決民眾苦等幽靈公車的日常困擾。

在醫療方面，黃世杰指出，桃園人口快速成長，卻仍只有一座醫學中心，未來將依各區需求打造癌症、兒童、高齡等特色醫療院所，持續爭取桃園第二座醫學中心；同時推動「醫護安居方案」，提供社宅資格、托育與幼兒園序位及通勤支持，把醫護人才真正留在桃園。

黃世杰也提出「青年入職大禮包」，整合青年初入職場可使用的資源；並推動在地產業實習與就業接軌，青年就職滿3個月、6個月提供階段性獎勵，同時加碼青年心理諮商「3+3」，在中央補助3次之外再增加3次，讓青年不只來桃園工作，更能在桃園留下來、生活下來。

黃世杰強調，桃園擁有國門、產業、科技、人口與交通區位等得天獨厚的條件，真正需要的是把這些優勢整合起來、轉化成市民有感的城市進步。「建設不是靠許願，也不是靠口號」，桃園已經錯過太多時間，現在就是重新出發的關鍵時刻。

黃世杰表示，今天賴清德主席率領黨中央團隊來到桃園，不只是對桃園選戰的重視，更代表中央與地方將共同為桃園下一階段的發展努力。

2026九合一選舉 桃園市選舉 黃世杰 中常會 民進黨 賴清德

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

民進黨行動中常會桃園舉行 黃世杰專題報告政策願景

替黃世杰造勢卻大讚張善政 賴清德：我們是難兄難弟、他是好人才

張善政選桃園市長是「大才小用」？賴清德：他應該要選總統的人

只有宣導還不夠！桃議員要求建立校園防毒守門員制度

相關新聞

獨／鄭麗文喊話彰化不能輸 直指選戰「灘頭堡」輸了恐10年難拿回

國民黨彰化選戰受到黨中央高度關注，鄭麗文今天直指彰化是中台灣布局「灘頭堡」，不能成為版圖缺口；她強調沒有放棄彰化，反而要「穩住、顧好、贏回來」，並透露黨主席每周至少赴彰化一次，力拚守住關鍵選區。

替黃世杰造勢卻大讚張善政 賴清德：我們是難兄難弟、他是好人才

民進黨中常會今天到桃園市中壢區舉辦，黨主席賴清德與桃園市長參選人黃世杰合體造勢，但令人意外的是，賴清德提到感謝桃園市長張善政，在過去任職行政院長給台南的幫忙，還說兩人是難兄難弟，大讚「張善政是非常好的人才」，甚至說四年前選舉認為張善政一定贏。

遭吳依潔揭發丈夫曾是狼師 林乃立回應「錯就是錯」發4點聲明

基層選戰逼近，台灣基進黨台南永康區議員參選人吳依潔今揭發同選區對手民眾黨議員參選人林乃立郭姓夫婿為狼師，卻仍長期擔任選務助理，頻繁與選民接觸，引起外界關注。林乃立表示「錯就是錯」，並發出4點聲明回應。

鬍鬚張、金峰滷肉飯支持不同市長參選人？蔣萬安：多支持台灣在地美食

台北市長選舉把台灣在地美食滷肉飯捲入，「鬍鬚張」表態挺蔣萬安；「金峰魯肉飯」老闆娘今力挺沈伯洋。對此，蔣萬安下午受訪指出，蔣萬安說，不管是鬍鬚張或是金峰滷肉飯，他都很喜歡，也希望大家多多支持台灣代表性的在地美食。

新北18.5%小草棄李投蘇　陳世軒呼籲：李四川不是徐欣瑩　請堅定支持

震傳媒今天發布新北市長選情民調，李四川落後蘇巧慧1.1個百分點，且民眾黨選民中有18.5%投給蘇巧慧。民眾黨新北市議員陳世軒表示，竹北藍白合破局的確影響到一些支持者，呼籲所有新北民眾黨支持者堅定支持李四川，「因為李四川不是徐欣瑩。」

林國漳被爆曾幫詐騙、性侵案辯護 陳琬惠要求說明「與詐欺犯的距離」

針對民進黨宜蘭縣長參選人林國漳遭踢爆「公益律師」形象都是假，自選收費承接一些詐欺及性侵案的辯護，台灣民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠今天表示，林國漳是不是公益律師？可以攤在陽光下，接受宜蘭鄉親的評價與檢視，她同時也要求林國漳說明你「與詐欺犯的距離」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。