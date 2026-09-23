替黃世杰造勢卻大讚張善政 賴清德：我們是難兄難弟、他是好人才

民進黨中常會今天到桃園市中壢區舉辦，黨主席賴清德與桃園市長參選人黃世杰合體造勢，但令人意外的是，賴清德提到感謝桃園市長張善政，在過去任職行政院長給台南的幫忙，還說兩人是難兄難弟，大讚「張善政是非常好的人才」，甚至說四年前選舉認為張善政一定贏。

賴清德致詞時提到，他要感謝兩個人，第一個是張善政，當時他當台南市長，2016年2月6號發生大地震，接著霸王級寒流，對當地養殖業造成衝擊，又爆發台南有史以來最嚴重登革熱，當時張善政2月1日就任行政院長，短短三個月來台南12次，令人敬佩。

賴清德表示，張善政當時沒有因為是國民黨的行政院長，他是民進黨的台南市長，就對台南不理不睬，甚至地震時，凌晨5點多就接到電話，張善政特別表示如果台南地震有需要什麼協助，身為行政院長一定支持。

賴清德提到，所以上次在桃園的一個場合，張善政在台上說，我們是好朋友，可是他又謙虛說他可以這樣講嗎？賴清德說「當然可以！因為我們一直都是難兄難弟，他是難兄、我是難弟，他的確是一個非常非常好的人才」。

接著，賴清德說，第二個要感謝的是黃世杰，是台北市長參選人沈伯洋都自認腦容量不如黃世杰，讀建中不容易，要第一名、榜首更是困難，這場選舉其實非常辛苦，但黃世杰仍然願意承擔，有這個勇氣，提出的政見非常完整。

「兩個都是我感謝的人，我到底支持誰？也不是因為黃世杰是我建中學弟，就支持他」，賴清德說，其實這四年他很捨不得張善政當市長，四年前他競選市長時，就認為他一定贏，雖然好幾次來幫鄭運鵬助選，但他知道鄭運鵬不可能贏。張善政各方面條件都非常優秀，桃園是一個大都會，他條件最好，桃園何其有幸可以得到張善政院長來當市長，桃園一定可以大幅進步。

但賴清德說，桃園經過四年，根據遠見雜誌評比，市民對張善政的滿意度大約是五成多至六成，兩次排名是六都之末，兩次倒數第二，市民對他施政並不滿意，總共三個原因，因為是大材小用，水土不服及人才錯置。

賴清德形容，張善政算是國宴級、五星級的大廚，現在要來桃園做地方特色料理，口味不同，他所專長的是在國政，不是地方的市政；張善政在台北出生長大，對桃園不熟，市長或縣長要做好，一定要對地方地理、歷史文化、人文各方面都很了解，連里長通通都要知道。張善政競選過副總統，理論上他是應該要競選總統的人，結果因為國民黨的安排讓他來到桃園市選市長，這對張善政不公平，這是權力競逐下的結果。

賴清德表示，他理性的跟桃園鄉親父老推薦，不是張善政不好，是不適合繼續再擔任桃園市長。張善政今年已經72歲了，再給他四年他會更辛苦，他是屬於國家國政的人才，來到桃園這個城市不適合。

最後，賴清德說，張善政缺少、不足的，黃世杰都有，黃世杰才47歲，年輕有活力，想要為桃園打拚、帶領桃園進步，又是桃園在地人，也當過桃園市政府的處長、參議，當過立法委員、法務部次長，來當市長是最理想、最適合的。

身為總統，他希望下一任桃園市長能跟中央合作，要確保台灣先進科技產業優勢，推動龍潭科學園區三期儘速完備，讓桃園成為「桃竹苗大矽谷」的領頭羊。桃園人口已達235萬，中央大力支持桃園捷運系統與鐵路地下化，需要有使命感的市長將重大工程做好。配合中央1000億基金，推動數位轉型與淨零轉型，讓中央資源挹注到桃園。

民進黨中央下午舉行「行動中常會」桃園場，由民進黨桃園市長參選人黃世杰（前左）「桃園市施政願景」專題報告，民進黨主席賴清德總統（前中）、民進黨前主席許信良（前右）等出席，為黃世杰等桃園選戰參選人高喊口號拉抬聲勢。記者曾學仁／攝影