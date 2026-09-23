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洋流周日上午到台中 何欣純、沈伯洋3場行程跑遍市區

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）、台中市長參選人何欣純（左）周日合體，當天上午有3場活動，讓洋流席捲台中市區。圖／取自何欣純臉書
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）、台中市長參選人何欣純（左）周日合體，當天上午有3場活動，讓洋流席捲台中市區。圖／取自何欣純臉書

民進黨台北市長參選人沈伯洋9月27日將到台中，與台中市長參選人何欣純合體，何今發文表示「洋流交會、純情相遇」，邀請台中純派迎接洋流。據了解，沈當天在台中有3場活動，包含到北屯與議員參選人打戰鬥陀螺、西區城市走讀，以及南屯何欣純競總的百工百業後援會授旗。

2026九合一選舉

何欣純此前透露，中秋連假會有一系列活動，邀請沈伯洋來台中，「欣潮洋流」匯聚，讓這股暖流提振全台各地的選情；她今天在臉書公布，27日上午10時將與沈伯洋從審計新村出發，一路走到市民廣場，散步聊天，也討論城市的未來願景。

沈伯洋當天在台中共3場活動，據了解，第一站會到北屯，與民進黨北區議員參選人簡嘉佑、北屯議員參選人陳信秀打戰鬥陀螺，第二站就是西區走讀活動，第三站到南屯五權西路上的何欣純競總，參加百工百業後援會授證授旗大會，中午過後離開。

2026九合一選舉 台中市選舉 何欣純 沈伯洋

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