洋流周日上午到台中 何欣純、沈伯洋3場行程跑遍市區

民進黨台北市長參選人沈伯洋9月27日將到台中，與台中市長參選人何欣純合體，何今發文表示「洋流交會、純情相遇」，邀請台中純派迎接洋流。據了解，沈當天在台中有3場活動，包含到北屯與議員參選人打戰鬥陀螺、西區城市走讀，以及南屯何欣純競總的百工百業後援會授旗。

何欣純此前透露，中秋連假會有一系列活動，邀請沈伯洋來台中，「欣潮洋流」匯聚，讓這股暖流提振全台各地的選情；她今天在臉書公布，27日上午10時將與沈伯洋從審計新村出發，一路走到市民廣場，散步聊天，也討論城市的未來願景。

沈伯洋當天在台中共3場活動，據了解，第一站會到北屯，與民進黨北區議員參選人簡嘉佑、北屯議員參選人陳信秀打戰鬥陀螺，第二站就是西區走讀活動，第三站到南屯五權西路上的何欣純競總，參加百工百業後援會授證授旗大會，中午過後離開。