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新北藍白合禁得起考驗！10月板橋大集結 黃國昌率小草與李四川合體

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
針對新北藍白合議題，李四川競選辦公室主任江怡臻今表示，10月4日李四川將舉辦板橋大集結活動，民眾黨主席黃國昌也會號召支持者到場力挺。圖／翻攝網頁畫面
針對新北藍白合議題，李四川競選辦公室主任江怡臻今表示，10月4日李四川將舉辦板橋大集結活動，民眾黨主席黃國昌也會號召支持者到場力挺。圖／翻攝網頁畫面

《震傳媒》今發布2026新北市長民調，民進黨候選人蘇巧慧以38.2％支持度小幅領先國民黨候選人李四川的37.1％，且竹北藍白合破局後，有近2成民眾黨支持者願投給蘇巧慧。李四川競選辦公室主任江怡臻今表示，民調數字我們尊重，也會做為提醒，新北藍白合作，禁得起考驗。更強調10月4日李四川將舉辦板橋大集結活動，民眾黨主席黃國昌也會號召支持者到場力挺。

2026九合一選舉

江怡臻今在臉書發文表示，這份民調提醒我們，民眾黨支持者與中間選民之中，仍有不少人在觀望。我們要更勤走地方，聽聽大家在意什麼、期待什麼；但不能只憑一份民調，就斷定新北藍白合作出了問題。

國民黨新北市議會黨團從四月起持續進行內參民調。六月以來，黨團掌握的數字顯示，李四川領先蘇巧慧超過6個百分點。兩份民調有差異，我們會認真看待，繼續爭取每一份支持。

這段時間，我和李四川一起跑基層，感受到許多民眾黨朋友的熱情，也聽見大家期待藍白持續合作，把新北建設做好。

這份合作，也有具體行動：民眾黨已在新莊成立新北市議員聯合競選總部暨李四川後援會；李四川上個月也拜會民眾黨立法院黨團，交流新北建設意見，從成立後援會、交流政策到彼此站台。謝謝黃國昌主席與民眾黨朋友一路以來支持。

江怡臻說，10月4日，李四川將在板橋第一運動場舉辦「板橋大集結」，黃主席也已號召民眾黨支持者到場。期待所有關心新北的朋友一起來，讓藍白合作的力量繼續擴大。民調有起伏，我們就更認真走進地方。新北市民要看的，是合作能不能持續、城市能不能向前；我們會用行動回答。 

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 黃國昌 江怡臻 藍白合

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