張善政選桃園市長是「大才小用」？賴清德：他應該要選總統的人

民進黨中央下午舉行「行動中常會」桃園場，由民進黨桃園市長參選人黃世杰「桃園市施政願景」專題報告，民進黨主席賴清德、民進黨前主席許信良等出席，為黃世杰等桃園選戰參選人高喊口號拉抬聲勢。

賴清德在致詞時表示，張善政不只是當過政務委員、副院長還競選過副總統，他應該要選總統的人，國民黨讓他來選桃園市長是「大才小用」，張善政今年已經72歲了，繼續再擔任桃園市長只不過是做得更辛苦而已，賴清德強調黃世杰很聰明，學歷、經歷不如張善政，但是具備做好一個城市市長的條件。