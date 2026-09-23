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提謝典霖涉賄選案…鄭麗文嗆民進黨：用政績說話 別讓選舉變司法追殺

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投即時報導
國民黨主席鄭麗文今天到南投主持行動中常會，並與國民黨參選人合照。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席鄭麗文今天到南投主持行動中常會，並與國民黨參選人合照。記者黃仲裕／攝影

鄭麗文今天在南投談到彰化議長謝典霖賄選案，質疑賄選認定標準讓基層「動輒得咎」，更以礦泉水、滷肉飯、排骨、貢丸舉例，反問「一瓶礦泉水、兩瓶是不是就有問題？」、「便當裡放幾顆貢丸才不算賄選？」她認為選舉應回歸政績競爭，不應讓司法干預選舉。

2026九合一選舉

國民黨主席鄭麗文今天出席國民黨行動中常會時表示，現在不只是彰化，全台許多國民黨人士都面對司法「破壞、追殺、騷擾、干預」，大家都在問選舉到底要怎麼選，「沒有標準、動輒得咎」，甚至還沒成為候選人，就有人被指控賄選，她直言「彰化是不是太超過了？前所未見」。

鄭麗文說，現在連選舉時送一瓶礦泉水都讓人擔心，「拿一瓶、拿兩瓶、拿三瓶是不是變成賄選？」她又以選舉場合常見的便當為例，質疑滷肉飯上能不能放排骨，「是半塊還是一大塊？」便當裡放一顆貢丸不算賄選，兩顆、三顆是不是就超過？「現在是2026年的台灣，難道一個便當盒，你要算幾顆貢丸？」

她認為，選舉原本應是民主的嘉年華，候選人應該拿政績出來比較，看誰真正替縣民、鄉民爭取建設與福利，「看表現、看數字」，讓地方越選越好，而不是陷入司法攻防。

鄭麗文也批評民進黨選舉「老套路」，就是抹黑、造謠、攻擊。她說，今年全台選民原本對選舉就比較冷淡，如今又因司法爭議更加氣憤，愈是這樣，愈要讓選民用智慧做出選擇。

對於檢調辦案，她更指稱，部分檢調為了「邀功」，希望讓民進黨、賴清德看到自己的表現，因此透過修理、騷擾、打壓國民黨來建功，甚至「官升三級跳」，認為這樣的作法已破壞整體公務體系的官箴。

國民黨主席鄭麗文在南投談彰化賄選案，認為選舉應回歸政績、表現與數字比較，質疑司法不應干預選舉。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席鄭麗文在南投談彰化賄選案，認為選舉應回歸政績、表現與數字比較，質疑司法不應干預選舉。記者黃仲裕／攝影

2026九合一選舉 南投縣選舉 鄭麗文 國民黨 民進黨 謝典霖 彰化縣選舉

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