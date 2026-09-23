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遭吳依潔揭發丈夫曾是狼師 林乃立回應「錯就是錯」發4點聲明

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
另一半遭爆曾為狼師，民眾黨南市議員參選人林乃立（右二）回應了。聯合報系資料照
另一半遭爆曾為狼師，民眾黨南市議員參選人林乃立（右二）回應了。聯合報系資料照

基層選戰逼近，台灣基進黨台南永康區議員參選人吳依潔今揭發同選區對手民眾黨議員參選人林乃立郭姓夫婿為狼師，卻仍長期擔任選務助理，頻繁與選民接觸，引起外界關注。林乃立表示「錯就是錯」，並發出4點聲明回應。

2026九合一選舉

林乃立指出，「錯就是錯，該負的責任沒有任何迴避空間」、「維持婚姻，絕不代表原諒錯誤」、「身為候選人，我願接受公共檢驗」、「未成年子女不應被捲入政治及爭議」。她強調，過錯之責，應由行為人自行承擔、選舉也應回歸候選人本身。夫婿應負之法律及社會責任，均應由行為人承擔。

林乃立指出，事件發生後，婚姻、家庭及生活同樣受到重大衝擊。最終選擇維持婚姻，是考量孩子的成長、生活與家庭環境後所做的決定。這是她身為母親，在家庭遭逢重大事件後所做的選擇，但自己立場從未改變，不認同另一半錯誤、嚴厲譴責、更不會為丈夫辯護。

2026九合一選舉 台南市選舉 林乃立 丈夫 狼師 民眾黨 民進黨

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