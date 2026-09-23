1年退縮15公尺…徐欣瑩邀李鴻源會勘新月沙灣 籲思考海岸平衡

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天邀內政部前部長李鴻源會勘竹北新月沙灣，徐主張持續補沙、推動全流域治水；李批評花錢蓋署名打卡建築，卻未顧及海岸平衡，示警再不處理恐失去整片沙灘。

徐欣瑩上午與李鴻源、國民黨竹北市長參選人吳旭智及新竹縣議會副議長王炳漢特助到新月沙灣會勘。徐說，當地近年受海浪及沿岸流沖刷，沙岸不斷退縮，影響居民、遊客及活動安全。地方政府除了打造景點，更應維護海岸生態；未來若當選縣長，將結合中央與地方、釐清跨局處分工，通盤檢討海岸防護，並持續補沙、推動「養沙」工程。

李鴻源指出，觀景台一側還有部分沙灘，北側卻已無沙，顯示海岸極度不平衡；現地雖建有混凝土構造物，護岸仍遭嚴重掏刷。他說，政治人物常以爭取多少預算、蓋多少工程作為建設成績，但工程應回歸專業；與其花錢興建署名的打卡景點，更應思考如何維持海岸生態平衡，留給民眾一片沙灘。

參與會勘的海洋大學河工系副教授邱昱嘉形容，新月沙灣已成「新月水泥灣」。他指出，依海岸地形變遷趨勢，當地仍持續侵蝕，應將突堤形式改良、砂源管理、護岸整建、護坡高程調整及增加人工石滬，納入中長期計畫。

會勘後，徐欣瑩等人座談新竹縣治水策略。徐說，6月底大雨造成縣內淹水及人員傷亡，農民也反映極端氣候導致農損。她提出「新竹縣全流域治水」，主張在五峰、尖石等上游加強山林保水與防洪，北埔、峨眉等地建立農業保水及聚落滯洪網，並在竹北、湖口等都會區推動「智慧海綿城市示範區」，增加校園、公園的滯洪能力。

李鴻源說，城市治水也須運用非工程管理手段，避免淹水造成城市機能中斷及人員傷亡。他建議，未來整治豆子埔溪可邀居民與科技大廠參與討論，形成兼顧環境與城市發展的共識。

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天邀內政部前部長李鴻源會勘竹北新月沙灣。圖／徐欣瑩辦公室提供