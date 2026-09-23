影／目標是「13＋1全壘打」 許淑華喊話黨中央別操心南投：我們自己顧

許淑華今天在國民黨行動中常會南投場表示，2026地方選舉她設定「13＋1全壘打」目標，13個鄉鎮市長加上縣長連任，這並非競選口號，而是兩年前就確立的目標；她更向黨中央喊話，南投會「自己照顧好自己、自立自強」，不必讓中央多操心。

許淑華表示，縣政要順利推動，需要縣府與各鄉鎮市有共同目標，從過去經驗來看，與縣府配合良好的鄉鎮，地方建設進步速度也比較快，因此她希望的不只是縣府施政，而是13鄉鎮市都能一起「共好」。

她說，「13＋1全壘打」並非臨時提出的競選口號，早在兩年前的相關活動中，她就已提出2026年要努力完成這項目標。這兩年來，感謝黨中央協助，地方持續進行黨內協調、民調，也尋找黨外友好人士參選，並很早完成鄉鎮市長人選布局。

許淑華指出，這次國民黨提出的候選人都有明確政見，現任鄉鎮市長也有施政成績，她會全力替候選人背書，並對選情展現信心。

對於黨中央支援，許淑華則表示，南投地方小、人員也不多，希望黨主席及中央長官不用在南投投入太多心力，因為還有許多縣市需要中央協助。「南投我們自己要照顧好自己、要自立自強」，她也不希望成為黨中央的負擔。

許淑華最後表示，11月26日除了鄉鎮市長選舉，還有縣議員、鄉鎮市民代表及村里長選舉，這些都是國民黨地方組織的重要力量，在兩位立委共同輔選下，希望能在地方選舉取得整體成果。