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鬍鬚張、金峰滷肉飯支持不同市長參選人？蔣萬安：多支持台灣在地美食
台北市長選舉把台灣在地美食滷肉飯捲入，「鬍鬚張」表態挺蔣萬安；「金峰魯肉飯」老闆娘今力挺沈伯洋。對此，蔣萬安下午受訪指出，蔣萬安說，不管是鬍鬚張或是金峰滷肉飯，他都很喜歡，也希望大家多多支持台灣代表性的在地美食。
鬍鬚張第三代張耀升，上周出席蔣萬安大同區後援會，還送上鳳梨祝福，公開表態，招致部分網友揚言抵制；另外，民進黨參選人沈伯洋今前往古亭南福宮參香，現場獲得在地名店「金峰魯肉飯」老闆娘蘇月雲力挺，高喊「沈市長，祝你高票當選」。
蔣萬安下午參加道安會報，媒體追問，覺得這個金峰跟鬍鬚張，哪一個比較好吃？選戰成滷肉飯大戰？蔣萬安說，他都很喜歡。
另外，監察院先前以「先行程序」調查台北市長蔣萬安長子蔣得立取得教育局國際交換學生，監察院長被提名人陳永興今表示，「時機也不對，政治敏感度也太低了」，覺得不必要。對此，蔣萬安下午受訪指出，他已多次表達立場，君子坦蕩蕩，小人長戚戚。
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