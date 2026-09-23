民進黨行動中常會桃園舉行 黃世杰專題報告政策願景

民主進步黨桃園市長參選人黃世杰今天在行動中常會前專題報告表示，桃園的願景將建立在產業基礎上，搭配在交通、醫護等各方面規劃，從產業發展到市民生活需求，搭建一座更好的城市。

民進黨行動中常會今天在桃園舉辦，民進黨主席賴清德、民進黨前主席許信良、民進黨秘書長徐國勇等人皆出席。

許信良致詞時表示，台灣從來沒有像今天這麼好過，尖端科技壟斷世界，經濟成長也是世界最好；黃世杰是學霸、優秀的候選人、道地的桃園人，值得桃園所有民進黨同志為他一戰。

黃世杰表示，未來桃園的願景會建立在產業的基礎上，龍科三期將迎來護國神山，他會結合新梅龍和板龍快、國一甲線、五楊延伸頭份等全新路網，搭配地方道路拓寬、產業園區的規劃與設置，讓相關產業進駐，並加速航空城建設、串聯桃竹苗大矽谷計畫，創造更多產值和就業機會。

黃世杰說，會全力支持無人載具產業鏈的發展，推動國際驗證中心，讓台廠能直接就在桃園驗證及出口；傳統產業部分將導入AI升級成智慧製造，並配合未來中央政府推動的中小微企業發展的政策，讓桃園在地的中小微企業都能獲得幫助。

黃世杰表示，交通的部分，會推動「交通新治理」的模式，讓北北基桃的生活圈可以銜接整合，包括加速軌道建設、協助台鐵鐵路地下化，以及強化銜接公路路網、改善公車路線、重建公車即時資訊系統。

黃世杰說，醫護環境的部分，桃園高階醫療量能匱乏，未來他會推動「健康桃園，特色醫療，醫護安居」的政策，針對各區需求，精準打造癌症、兒童、高齡等特色醫療院所，並持續為桃園爭取第二座醫學中心。

黃世杰也說，要為醫護人員打造安心就業的環境，將推動桃園專屬醫護安居方案，不僅有社宅專屬資格，如有子女，也會有托育、幼兒園的資格序位，另外也會規劃通勤補助。

黃世杰表示，會全力支持運動的發展，推動全民運動、健全選手照護防護網和打造國際運動城市品牌，包括增設多元戶外運動空間、推動學校多元運動社團，規劃專屬的桃園市適應運動中心來服務高齡與身障族群。

此外，也會讓運動防護員資源進駐國中基層，並串聯在地醫療院所建立「醫療綠色通道」，擴大對運動選手的快速診治與復健服務，同時加碼各項賽事的選手獎勵制度，並透過國際運動城市品牌，結合國立體育大學的專業，利用桃園的國門優勢建立固定的國際賽事，將體育結合觀光、產業與人才培育。

黃世杰也說，會創造「十分鐘遊戲圈」與「遊戲宜居心城市」，維護兒童及青少年的遊戲權，也會照顧毛小孩、增加桃園的寵物友善空間、推動寵物健康與預防管理，並推動演唱會經濟，吸引優質的表演團隊選擇桃園。

黃世杰表示，他會整合13區觀光資源，讓觀光發展真正留在地；將推出「青年入職大禮包」，讓年輕人接軌社會可以獲得實質幫助；推出心理諮商「3+3」，在中央補助3次之外再加碼3次，並導入遠距通訊心理諮商機制。

黃世杰表示，會推出實習接軌在地產業的方案以及桃園版青年圓夢計劃，幫助青年追夢、就業，此外也規劃培養未來教育AI素養與行政支持、族群文化多元好發展等項目，從產業的發展，到市民朋友生活的需求，搭建一座更好的城市。