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指北市民調技術結論犯大錯誤 沈富雄：戴立安應該從速道歉

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
前立委沈富雄。聯合報系資料照
前立委沈富雄。聯合報系資料照

信民兩岸研究協會22日與民調專家戴立安公布台北市長選情民調，前立委沈富雄今天表示，戴立安犯了一個大錯卻渾然不覺，為了釐清誰是誰非，戴立安先生應快速在大同區做一個小民調，只問一個問題：「你是藍？是綠？有點藍？有點綠？都不是」，真相立刻大白。

2026九合一選舉

藍營質疑信民協會民調背後，有聯電創辦人曹興誠的影子，戴立安則說明，接受委託的原則包括問卷要由他設計、全部具名公布等，大家有各自立場都尊重，但他在台北市政府當了20幾年民意調查諮詢委員，從馬英九到蔣萬安市府，難道就代表他會出來幫蔣萬安說話？

沈富雄今天指出，戴立安的設計一如往昔，沒有錯誤。民調的錯在畢肯公司，畢肯公司在修正性別與人口數時，把政黨傾向也連帶修歪了。戴立安的錯，錯在他不肯承認民調技術上的錯，而把可能的錯誤扭曲成藍營的人不再承認自己的藍而跑到「中立」這一塊躲起來了。

沈富雄說，問題的關鍵在人口與性別是硬梆梆的，容易修正，而政黨傾向是無從捉摸的，不但修正不來，而是被修壞掉了，還自己渾然不知，知道了，也不知如何是好。

沈富雄 民調 北市 2026九合一選舉 台北市選舉 曹興誠

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