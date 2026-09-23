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小草轉投蘇巧慧？黃國昌：民眾黨怎可能支持這樣的候選人

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台灣民眾黨主席黃國昌（右）今天率隊到花蓮召開中央委員會，回答媒體詢問有關新北市長民調。記者王燕華／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌（右）今天率隊到花蓮召開中央委員會，回答媒體詢問有關新北市長民調。記者王燕華／攝影

台灣民眾黨中央委員會移師到花蓮，對於今天有媒體發布新北市長民調，顯示2成小草願投蘇巧慧，黨主席黃國昌說，李四川是一個做實事的人，台灣民眾黨和支持者，怎麼會支持一個違法從國庫搬錢到自己家族公司，還不肯面對問題的蘇巧慧？

2026九合一選舉

「震傳媒」今發布2026新北市長民調，民進黨參選人蘇巧慧以38.2％支持度小幅領先國民黨參選人李四川的37.1％，且竹北藍白合破局後，有近2成民眾黨支持者願投給蘇巧慧。

黃國昌今天到花蓮，對此表示，尊重各家民調數字，也相信李四川陣營會當做重要參考，但沒看到原始數據，不太方便做過度評論。

他說，對民眾黨而言，在新北市支持李四川，絕對不只是履行當初與中國國民黨合作的協議，更重要的是，李四川是一個做實事的人、是可以把事情做成功的人。

黃國昌還表示，台灣民眾黨和支持者，怎麼會支持一個違法從國庫搬錢到自己家族公司，明確違法，到現在還不肯面對問題，東閃西躲，以為在媒體上面資源下得很大就不會有人逼問的蘇巧慧，民眾黨的支持者怎麼可能會支持這樣子的候選人?

小草 蘇巧慧 黃國昌 2026九合一選舉 新北市選舉 民眾黨

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