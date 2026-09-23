前進原鄉拋五大政策 江啟臣全額補助微型保險、推行動長照車

立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今日前往和平區環山部落，拋出五大原住民族政策，強調原民照顧應「走出原鄉」。市議員古秀英、吳振嘉也一同出席關注原民權益，部落耆老更依循泰雅族規範，親自為江啟臣披上傳統戰袍，象徵原鄉團結力挺，預祝選戰「戰無不勝」。

江啟臣一抵達部落受到鄉親熱烈歡迎，除獲披傳統戰袍外，現場部落的族人們更熱情演唱「當選歌」，預祝江啟臣參選台中市長「旗開得勝」。

江啟臣表示，台中市原住民超過4.3萬人，但僅約1成居住在和平區，其餘多數分布於豐原、潭子、北屯、太平等行政區，因此原民政策絕不能侷限於原鄉部落。

江啟臣拋出五大政策，包含「升級職業培力」，強化就業競爭力；針對原民健康保障，他承諾「加碼原民微型保險」，由市府全額負擔15至64歲原住民的微型保險，提供最基本保障；並「打造行動長照車」，結合醫療檢測深入部落服務長者。

江啟臣也提出「獎勵於原鄉外設置原住民族據點」，提供展演與青年創業交流空間；以及「建構原民語言與祭儀智慧庫以傳承文化」，讓原民文化不僅是保存在庫，而是透過科技方式傳承，融入青年族人的生活中。

江啟臣強調，未來市政建設不僅要跨越城鄉差距，將資源落實到城市的每一個角落，更要為原住民的下一代創造出更寬廣的發展空間。他承諾，未來將與所有族人站在一起，不只要讓大家在台中市享受到「幸福宜居」的生活，更要攜手打拚，共同看見這座城市與下一代充滿希望的未來。

國民黨台中市長參選人江啟臣今日前往和平區環山部落，拋出五大原住民族政策，強調原民照顧應「走出原鄉」。圖／江啟臣競選辦公室提供