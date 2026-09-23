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拚人口大撒幣 他推青年租屋、長輩同住月補3千　返鄉就業每月再給5千

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民進黨雲林縣長參選人劉建國（右）今推出青年政策。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣長參選人劉建國（右）今推出青年政策。記者陳雅玲／攝影

民進黨雲林縣長參選人劉建國今天提出青年政策，包括針對租屋、與長輩同住及首購青年提供租屋及住家青年每月補助3000元、最長3年，首購青年則提供3萬元修繕及綠能家電補助，並規畫返鄉就業青年每月補助5千及每年1萬2千點「雲林青年生活帳戶」，盼降低青年返鄉、留鄉及成家負擔，讓人口止跌回升。

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劉建國表示，雲林人口已跌破65萬人，人口持續減少是危機也是警訊，如果人口無法立即回升，至少要先做到止跌。他說，自己從基層一路打拚，到40歲仍沒有能力買下自己的房子，更能理解沒有家庭支援的年輕人。

劉建國提出「安居三三三」，第一箭為「租屋有補貼」，針對在雲林就業並租屋的青年，在中央租金補貼之外，每月再加碼3千元，最長補助3年；第二箭為「住家有補貼」，針對與長輩同住、共同分擔家庭唯一自用住宅房貸的青年，同樣每月補助3千元，最長3年。

第三箭則為「首購成家補助」，針對首次在雲林購買自用住宅的青年，提供3年共3萬元的修繕及綠能家電補助，帶動在地水電、電器等產業。

他也提出「青年好薪行動」，針對初次返鄉、在雲林穩定就業的青年，每月補助5千元，每人最高6萬元，及「雲林青年生活帳戶」，讓18至39歲符合資格的青年，每年可獲1萬2千點生活點數，可用於學習進修、運動健身、電影等日常支出。

記者會現場有多名青年代表，一名青年表示，許雲林具備不少優勢，關鍵在於能否創造更多就業機會，讓青年有穩定工作後，才能進一步規畫成家及處理租屋、買房等生活壓力。

東海大學退休教授郭應哲肯定劉建國提出青年政策，他認為雲林現在缺乏前瞻性政策與規畫，若能讓青年返鄉、留在雲林，將有助於青年在家鄉發展。

劉建國也表示，將以已爭取的AI人才培訓基地為基礎，結合「大南方新矽谷」及褒忠產業園區，推動醫療照護產業園區、AI無人機新創產業園區、AI農業雙技園區，讓人才培育與產業需求接軌。

民進黨雲林縣長參選人劉建國（中）今推出青年政策。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣長參選人劉建國（中）今推出青年政策。記者陳雅玲／攝影

民進黨雲林縣長參選人劉建國今推出青年政策。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣長參選人劉建國今推出青年政策。記者陳雅玲／攝影

租屋 長輩 青年 2026九合一選舉 雲林縣選舉 劉建國

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