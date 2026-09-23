洋流外溢是否衝擊高雄選情？ 柯志恩：跟我選的是賴瑞隆不是沈伯洋

坊間最新民調顯示民進黨台北市長參選人沈伯洋支持度只差台北市長蔣萬安1.2%，「洋流」外溢是否衝擊高雄選情？民進黨高雄市長參選人賴瑞隆對此表示，「洋流」帶動很多對政治冷漠或年輕世代支持；國民黨柯志恩則直白回應「跟我選的是叫賴瑞隆，不是叫沈伯洋」。

高雄市長陳其邁談及「洋流」，指沈伯洋每次答覆問題都有自己的見解，對AI產業，台北首都的各項交通、產業發展也都有完整想法，一般人會覺得沈伯洋有料，所以到高雄時吸引非常多年輕人，沈伯洋整個人設剛好跟蔣市長形成一種反差，這是為什麼「洋流」在台灣現有政治氣氛有外溢效果，影響多少當然還要評估，不過確實造成一定程度的影響。

賴瑞隆指出，上周他和沈伯洋在高雄合體，划了立式滑槳，讓大家看到新世代不同的面向。洋流這段時間帶動很多對政治冷漠或是年輕世代的支持，活動中他們大量站出來，這對全台灣來說是一個正面的效應。期盼未來民進黨所有的參選人，一起展現出新世代的年輕活力及創意、執行力及專業能力，年底都能有很好的成績。

柯志恩則表示，現在民調都是滿天飛，所有民調數字都當作一個參考。「這裡是高雄，不是台北，況且跟我選的是叫賴瑞隆，不是叫沈伯洋」，所以洋流是否外溢？她覺得還要再觀察，但她照自己的節奏走就對了。