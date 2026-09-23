快訊

iPhone舊換新多10%快換！實測iPhone 17 Pro Max賣3萬1、買18 Pro只花1萬8

川習會前美拋AI通報機制 知情人士曝：其實就是貝森特與何立峰熱線

富爸爸幫兒還500萬卡債 被稅局盯上還要再繳一筆25.6萬

聽新聞
0:00 / 0:00

洋流外溢是否衝擊高雄選情？ 柯志恩：跟我選的是賴瑞隆不是沈伯洋

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
被問及洋流外溢問題，柯志恩表示，跟我選的是賴瑞隆，不是沈伯洋。圖／柯志恩競辦提供
被問及洋流外溢問題，柯志恩表示，跟我選的是賴瑞隆，不是沈伯洋。圖／柯志恩競辦提供

坊間最新民調顯示民進黨台北市長參選人沈伯洋支持度只差台北市長蔣萬安1.2%，「洋流」外溢是否衝擊高雄選情？民進黨高雄市長參選人賴瑞隆對此表示，「洋流」帶動很多對政治冷漠或年輕世代支持；國民黨柯志恩則直白回應「跟我選的是叫賴瑞隆，不是叫沈伯洋」。

2026九合一選舉

高雄市長陳其邁談及「洋流」，指沈伯洋每次答覆問題都有自己的見解，對AI產業，台北首都的各項交通、產業發展也都有完整想法，一般人會覺得沈伯洋有料，所以到高雄時吸引非常多年輕人，沈伯洋整個人設剛好跟蔣市長形成一種反差，這是為什麼「洋流」在台灣現有政治氣氛有外溢效果，影響多少當然還要評估，不過確實造成一定程度的影響。

賴瑞隆指出，上周他和沈伯洋在高雄合體，划了立式滑槳，讓大家看到新世代不同的面向。洋流這段時間帶動很多對政治冷漠或是年輕世代的支持，活動中他們大量站出來，這對全台灣來說是一個正面的效應。期盼未來民進黨所有的參選人，一起展現出新世代的年輕活力及創意、執行力及專業能力，年底都能有很好的成績。

柯志恩則表示，現在民調都是滿天飛，所有民調數字都當作一個參考。「這裡是高雄，不是台北，況且跟我選的是叫賴瑞隆，不是叫沈伯洋」，所以洋流是否外溢？她覺得還要再觀察，但她照自己的節奏走就對了。

沈伯洋 柯志恩 高雄 2026九合一選舉 台北市選舉 民進黨 賴瑞隆

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【重磅快評】「洋流」或「佯流」？民調政治學又來了！

沈伯洋「洋流」吹到彰化？溪州鄉長參選人巫宛萍5月早掛合體看板

沈伯洋流外溢新北？侯友宜：新北「川流不息」

藍綠爭霸高雄市長！柯志恩提交通5政見 賴瑞隆拚產業升值

相關新聞

民進黨花蓮參選人跑行程倒地猝逝 地方哀悼 2天前最後貼文曝光

民進黨花蓮縣新城鄉代參選人邱鳳英昨晚參加地方活動行程中突然倒地昏迷，送醫急救無效，今晨在家人陪伴下拔管。邱鳳英首度參選，勤跑地方，2天前臉書最後一篇貼文還在感謝鄉親及長輩幫他拉票，如今猝逝，同袍及戰友都相當不捨。

用「女力」發言人抗「洋流」？蔣萬安：不實謠言本應說明澄清

選戰升溫，媒體報導，蔣萬安陣營為降低選戰仇恨值，研考會主委殷瑋退居二線，改由女力為主的市府發言人系統，同時也逐步強化陸戰部署，力抗「洋流」。蔣萬安上午受訪指出，不實謠言、批評、指控，市府團隊本應立刻說明跟澄清。

滷肉飯大戰！金峰老闆娘力挺沈伯洋：像自己家小孩、沒官樣

選舉進入倒數，近日台北市長選舉意外掀起滷肉飯大戰，鬍鬚張第三代老闆日前出席現任市長蔣萬安後援會，遭到網路出征。而民進黨台北市長參選人沈伯洋今日出席中正區南福宮參拜時，該宮廟總幹事蘇月雲同時也是金峰老闆娘，沈也回憶過去雞蛋來源都是去金峰吃的，蘇也讚沈伯洋看起來像「自己的小孩」祝福他高票當選。

獲披泰雅戰袍唱當選歌 江啟臣在大梨山提原住民五大政見

立法院副院長、台中市長參選人江啟臣今天到大梨山地區和平區環山部落，發表五大原住民族政策，他強調原民照顧應「走出原鄉」。江啟臣抵達部落受到眾人熱烈歡迎，獲披傳統戰袍，現場部落族人們熱情演唱「當選歌」，預祝江啟臣參選台中市長旗開得勝。

洋流外溢是否衝擊高雄選情？ 柯志恩：跟我選的是賴瑞隆不是沈伯洋

坊間最新民調顯示民進黨台北市長參選人沈伯洋支持度只差台北市長蔣萬安1.2%，「洋流」外溢是否衝擊高雄選情？民進黨高雄市長參選人賴瑞隆對此表示，「洋流」帶動很多對政治冷漠或年輕世代支持；國民黨柯志恩則直白回應「跟我選的是叫賴瑞隆，不是叫沈伯洋」。

沈伯洋「公民意見發表」劍指北士科輝達重大政績？蔣萬安說話了

民進黨台北市長參選人沈伯洋今參加「輝達進駐北士科的挑戰與機會」公民意見發表會，被指劍指台北市府重大政績，蔣萬安上午表示，台北市府會結合南軟、內科以及北士科，打造屬於台北的科技廊帶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。