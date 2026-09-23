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獲披泰雅戰袍唱當選歌 江啟臣在大梨山提原住民五大政見

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長、台中市長參選人江啟臣今天到和平區環山部落，發表五大原住民族政策。圖／江啟臣辦公室提供
立法院副院長、台中市長參選人江啟臣今天到和平區環山部落，發表五大原住民族政策。圖／江啟臣辦公室提供

立法院副院長、台中市長參選人江啟臣今天到大梨山地區和平區環山部落，發表五大原住民族政策，他強調原民照顧應「走出原鄉」。江啟臣抵達部落受到眾人熱烈歡迎，獲披傳統戰袍，現場部落族人們熱情演唱「當選歌」，預祝江啟臣參選台中市長旗開得勝。

2026九合一選舉

台中市議員古秀英、吳振嘉今天也出席並關注原民權益，部落耆老更依循泰雅族規範，親自為江啟臣披上傳統戰袍，象徵原鄉團結力挺，預祝選戰「戰無不勝」。

江啟臣表示，原住民族是台灣最早落地生根的民族，有深厚的歷史文化，對這塊土地更有著深遠貢獻。他說台中市原住民超過4.3萬人，但僅約一成居住在和平區，其餘多數分布於豐原、潭子、北屯、太平等行政區，因此原民政策絕不能侷限於原鄉部落。

江啟臣當場拋出原住民五大政策，包含升級職業培力，強化就業競爭力；針對原民健康保障，他承諾加碼原民微型保險，由市府全額負擔15至64歲原住民的微型保險，提供最基本保障；並打造行動長照車，結合醫療檢測深入部落服務長者。

為落實「原力與你同在」，讓各年齡層、各角落的原住民都能獲得市府照顧，江啟臣提出「獎勵於原鄉外設置原住民族據點」，提供展演與青年創業交流空間；及「建構原民語言與祭儀智慧庫以傳承文化」，讓原民文化不僅僅是保存在庫，而是透過科技方式傳承，融入青年族人的生活中。

市議員古秀英在會中指出，過去4年在江啟臣副院長鼎力相助下，已完成近30條部落道路建設；未來將進一步攜手推動梨山衛生所重建與醫療設備擴充，並落實江副院長提出的大梨山地區「山和谷」產業經濟藍圖（梨山、和平、谷關），透過大型活動帶動在地觀光與農業發展。針對農損賠償與社福，古秀英強調將配合市府擴大「愛心卡」功能，讓長輩不僅能搭車，更能透過點數購買民生物資，升級原鄉生活品質。

市議員吳振嘉承諾，他當選後一年內，將爭取敬老卡計程車補助超過100以上，開放點數用於農會購物。針對現行重陽敬老禮金，他也期盼未來江副院長擔任市長後能加碼，透過更完善的社福網絡，實質照顧在地長輩需求。

江啟臣表示，未來的市政建設不僅要跨越城鄉差距，將資源落實到城市的每一個角落，更要為原住民的下一代創造出更寬廣的發展空間。他承諾，未來將與所有族人站在一起，不只要讓大家在台中市享受到「幸福宜居」的生活，更要攜手打拚，共同看見這座城市與下一代充滿希望的未來。

立法院副院長、台中市長參選人江啟臣今天到和平區環山部落，發表五大原住民族政策。圖／江啟臣辦公室提供
立法院副院長、台中市長參選人江啟臣今天到和平區環山部落，發表五大原住民族政策。圖／江啟臣辦公室提供

立法院副院長、台中市長參選人江啟臣今天到和平區環山部落，發表五大原住民族政策。圖／江啟臣辦公室提供
立法院副院長、台中市長參選人江啟臣今天到和平區環山部落，發表五大原住民族政策。圖／江啟臣辦公室提供

江啟臣 梨山 原住民 2026九合一選舉 台中市選舉

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