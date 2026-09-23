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輝達落腳北士科人才怎回流？ 沈伯洋拋遷移新創基地：增加聚集吸引力

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
輝達將落腳北士科T17、18，民進黨台北市長參選人沈伯洋今出席「輝達進駐北士科的挑戰與機會公民意見發表會」，談到人才回流及交通問題，沈提出，台北研究院或是TTA（台灣科技新創基地）移到北士科，形成聚落吸引落腳。記者洪子凱／攝影
輝達將落腳北士科T17、18，民進黨台北市長參選人沈伯洋今出席「輝達進駐北士科的挑戰與機會公民意見發表會」，談到人才回流及交通問題，沈提出，台北研究院或是TTA（台灣科技新創基地）移到北士科，形成聚落吸引落腳。記者洪子凱／攝影

輝達將落腳北士科T17、18，民進黨台北市長參選人沈伯洋今出席「輝達進駐北士科的挑戰與機會公民意見發表會」，談到人才回流及交通問題，沈提出，台北研究院或是TTA（台灣科技新創基地）移到北士科，形成聚落吸引落腳，更提及應導入城市級智庫「台北研究院」參與整體規畫及審議機制，讓市民意見能夠被如實納入，並有制度的發展成具體措施。

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公民代表指出，北士科進駐後可以達到生活品質不打折、自然生態受保護、在地文化得延續，包含開放公民參與治理與審議監督機制；企業ESG回應在地發展，達到企業與地方共榮；保護具調節雨水、都市降溫及豐富生態棲地等功能的五分港溪，反對五分港溪水泥化並保留綠帶；利用專車接駁、多元公共運輸及科學化等方式，達到人性化、安全、節能且舒適的交通系統；盤點污水、噪音、空污等，守護整體居住健康品質。

在地住戶也稱，尖峰時間交通回堵已是常態，期待未來建立科學模擬分析，推動中高運量軌道，並提出交通黑暗期規畫並改善標誌和停車管理；開發時減少的綠地，要在關渡等地實質綠化以達生態補償，並推動園區企業以綠建築為主，廣設屋頂綠化、綠電；針對傳統店家面臨租金上漲，則要推動專案都更，並擇處妥善規畫員工住宅、社宅和青年創業空間，同時協助在地特色小店升級，園區員工餐廳也應優先採購在地食材。

沈伯洋指出，北士科未來將成為台北新的產業中樞，從電網與變電所等基礎建設、人才培育、沙盒機制，到智慧物流及無人系統，都必須提前布局；更重要的是，隨著輝達及更多企業進駐，如何讓產業與既有居民共生，包括住宅、共用空間及綠地設計，都應納入整體規畫。

至於如何吸引科技人才回到台北，沈伯洋表示，可透過城市級智庫「台北研究院」串聯國家級智庫TTA，若能將位於小巨蛋的TTA移至北士科，將能形成科技人才與產業聚落，並銜接青年海外圓夢計畫，透過先前提出的「8年20億」方案，讓青年出國學習後有機會將專業與夢想帶回台北。

對於市民回應，沈伯洋回覆，未來應推動「未來市民」，邀請中壯世代與長者共同參與，並讓15至25歲青年設定自己是40年後搭乘時光機回來的市民，從未來世代的角度回頭檢視現在的北士科規畫，讓開發不只回應當下需求，也思考40年後的居住、交通與產業發展，打造宜居的生活環境。

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