沈伯洋「公民意見發表」劍指北士科輝達重大政績？蔣萬安說話了

民進黨台北市長參選人沈伯洋今參加「輝達進駐北士科的挑戰與機會」公民意見發表會，被指劍指台北市府重大政績，蔣萬安上午表示，台北市府會結合南軟、內科以及北士科，打造屬於台北的科技廊帶。

針對這場公民意見發表會，蔣萬安上午參加北文化小旅行梵谷篇活動受訪指出，北士科整體的發展，一直是「台北隊」上任之後非常重要的市政方向，所以包括過去這段期間，為什麼市府這麼努力，克服重重的困難，爭取輝達海外總部落腳在北士科。

蔣萬安說，包括整個產業未來的規畫，會結合南軟、內科以及北士科，打造屬於台北的科技廊帶。二方面，對於北士科周邊整體的環境規畫，包括對於未來道路交通，也會以短期不管是公車接駁、智慧交通，甚至中長期捷運路網的規畫，我們都已經在進行。

另外，蔣萬安也說，包括對於相關產業的進駐，T3、T4、T12，也積極地穩健往前邁進。所以這邊在地的教育洲美國小，包括國際羽球館的規畫等，都希望未來整個台北科技廊帶會帶領著台北，甚至台灣整體AI科技產業發展非常重要的一個引擎。