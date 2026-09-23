滷肉飯大戰！金峰老闆娘力挺沈伯洋：像自己家小孩、沒官樣

選舉進入倒數，近日台北市長選舉意外掀起滷肉飯大戰，鬍鬚張第三代老闆日前出席現任市長蔣萬安後援會，遭到網路出征。而民進黨台北市長參選人沈伯洋今日出席中正區南福宮參拜時，該宮廟總幹事蘇月雲同時也是金峰老闆娘，沈也回憶過去雞蛋來源都是去金峰吃的，蘇也讚沈伯洋看起來像「自己的小孩」祝福他高票當選。

沈伯洋今天到南福宮參拜，他表示中正區也是他曾經唸書的地方，更懷念以前常吃在地老店「金峰滷肉飯」。而廟方總幹事碰巧也是金峰老闆娘蘇月雲，更站到沈身旁陪同，在為沈加油打氣時也拿著麥克風高喊「凍蒜」。

蘇月雲表示，金峰在地營業40幾年滷肉飯更是純手工且價格評價，很多人從小都吃他們家長大，一直以來很感謝大家關照，甚至幫忙帶來外國觀光客，希望能夠回饋地方，從很久以前就來南福宮當志工，看到沈伯洋好像自己店裡小孩子，沒有官架子，有事也能直接溝通，祝福他高票當選市長。