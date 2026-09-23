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蔣萬安、沈伯洋新民調拉近？李彥秀：12個行政區蔣輸7個不可思議

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照

年底地方大選進入倒數，信民兩岸研究協會昨公布最新台北市長民調，台北市長蔣萬安支持度41.7％，民進黨參選人沈伯洋則是40.5％，兩人差距僅1.2個百分點。對此，國民黨立委李彥秀今表示，台北市12個行政區，蔣萬安輸掉7個簡直不可思議，民調的效度需要特別注意。

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李彥秀表示，信民協會與威肯民調結果，與每天跑市場、公園、鄰里活動的「體感民調」的確相差得大。蔣萬安在基層受歡迎的程度幾乎就是「明星級待遇」，不僅可以明顯感受到民眾真實的熱情，路過車輛上的民眾都毫不保留用肢體語言表達對蔣萬安的喜愛，對於蔣萬安最近受到的攻擊，更多的選民是憤怒與同情。

李彥秀指出，民調是科學的工具，所有的民調都可以比較參考，但是魔鬼就在「交叉分析」裡。威肯民調顯示，台北市12個行政區，蔣萬安輸掉7個簡直不可思議，內湖南港天天跑，蔣萬安的溫度熱到發燙。民調顯示，蔣萬安在本命區中山區落後，連藍到出汁的大安區沈伯洋都有1.1%，顯然已經超出大家的經驗與理解，民調的效度就需要特別注意。

李彥秀說，有選舉經驗的人都知道，只要走一趟市場，從選民打招呼的距離，笑容露出幾顆牙齒，握手的用力程度，大概就可以知道蔣萬安在受歡迎的程度，11月28日台北市民會用手中的一票拒絕惡意的政治操作與抹黑，對蔣萬安的勝選有200％的信心。

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